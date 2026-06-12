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      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

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        O partido sem cara e o desafio da democracia

        "O artigo publicado por Eugenio Bucci traz uma definição provocadora para um dos fenômenos mais relevantes da política brasileira contemporânea"

        O partido sem cara e o desafio da democracia (Foto: Gerado por IA)
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        A reflexão de Eugenio Bucci sobre o "partido clandestino" da extrema direita e a proposta de "radicalização democrática" defendida por pesquisadores do LAUT lançam luz sobre um dos debates centrais da eleição de 2026. 

        O partido que existe sem existir 

        O artigo publicado por Eugenio  Bucci no Estadão nesta quinta-feira (12) traz uma definição provocadora para um dos fenômenos mais relevantes da política brasileira contemporânea. Segundo o jornalista, o bolsonarismo funciona como uma espécie de partido clandestino. 

        Não clandestino porque esteja proibido de existir. Nem porque seja perseguido pelo Estado. 

        A clandestinidade, neste caso, seria uma escolha. 

        Ao longo dos últimos anos, o bolsonarismo atravessou sucessivas legendas sem jamais se confundir inteiramente com nenhuma delas. Passou pelo PSL, pelo PL e por outras estruturas partidárias como quem utiliza uma plataforma temporária. O movimento permanece o mesmo. As siglas mudam. 

        A observação de Bucci ajuda a compreender uma característica central da extrema direita brasileira: sua capacidade de operar simultaneamente dentro e fora das instituições. 

        Quando lhe convém, apresenta-se como força institucional, disputa eleições, ocupa mandatos, recebe recursos públicos e utiliza a estrutura do sistema partidário. 

        Quando lhe convém, volta a vestir a fantasia de movimento antissistema, atacando exatamente as instituições que lhe garantem existência política. 

        Essa ambiguidade talvez seja um dos principais segredos de sua sobrevivência. 

        O bolsonarismo continua vivo 

        A condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e sua prisão por tentativa de golpe de Estado não significaram o desaparecimento do fenômeno político que levou milhões de brasileiros às ruas nos últimos anos. 

        O bolsonarismo revelou-se maior que seu fundador. 

        A substituição de Jair Bolsonaro por Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026 demonstra justamente isso. 

        Não se trata de uma escolha baseada em debates programáticos ou em renovação partidária. Trata-se da tentativa de preservar um projeto político e familiar ameaçado pelo avanço das investigações, pelas condenações judiciais e pelo desgaste crescente de sua principal liderança. 

        A candidatura do senador surge como instrumento de continuidade. 

        A missão é clara: manter mobilizada a base política construída pelo pai, impedir a reeleição de Lula e, se possível, reconstruir as condições para uma futura reversão das condenações que atingiram o núcleo central do bolsonarismo. 

        Nesse sentido, a eleição de 2026 não será apenas uma disputa entre candidatos. 

        Será também um teste para medir a capacidade de sobrevivência de um movimento que se acostumou a operar nas zonas cinzentas entre a institucionalidade e a contestação permanente das regras democráticas. 

        A democracia não pode viver apenas na defensiva 

        Mas existe uma segunda reflexão importante surgida nesta semana. 

        Em reportagem artigo publicado nesta sexta-feira (12) na Folha de S.Paulo, a jornalista Ana Luiza Albuquerque apresentou as teses do livro Como Desarmar o Autoritarismo no Brasil: Uma Agenda para a Desradicalização, organizado por Conrado Hübner Mendes, Fernando Romani Sales e Lucas Petroni. 

        A obra reúne pesquisadores do LAUT — Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo — e parte de uma constatação simples. 

        A democracia brasileira conseguiu resistir. 

        Resistiu às ameaças golpistas. Resistiu aos ataques contra o sistema eleitoral. Resistiu à tentativa de ruptura institucional de 8 de janeiro de 2023. 

        Mas resistir talvez já não seja suficiente. 

        Os autores defendem aquilo que chamam de "radicalização democrática" como resposta ao avanço do autoritarismo. 

        O conceito não significa radicalismo político. 

        Significa aprofundar os mecanismos de proteção democrática para impedir que novas aventuras autoritárias encontrem terreno fértil no futuro. 

        As reformas que o país adiou 

        A proposta envolve enfrentar questões que o Brasil costuma adiar há décadas. 

        O papel das Forças Armadas na vida política. 

        O uso do sistema de Justiça como instrumento de perseguição. 

        A disseminação industrial de notícias falsas. 

        A captura do debate público por estruturas de desinformação. 

        A instrumentalização política da fé. 

        A fragilidade da educação democrática. 

        São temas que permanecem no centro da crise brasileira. 

        Mais importante: são temas que não desaparecerão com uma eventual derrota eleitoral da extrema direita. 

        O verdadeiro debate de 2026 

        Durante muito tempo, a principal preocupação dos setores democráticos foi impedir que o autoritarismo chegasse ao poder. 

        Hoje, o desafio é mais complexo. 

        É preciso impedir que ele retorne. 

        A eventual vitória de Lula em 2026, caso se confirme, não encerrará esse ciclo histórico. 

        Ela poderá representar apenas uma etapa de um processo maior. 

        O verdadeiro debate que começa a surgir no país não é apenas como derrotar eleitoralmente a extrema direita. 

        A pergunta mais profunda é como reduzir as condições que permitiram seu crescimento. 

        Eugenio Bucci chama atenção para a existência de uma força política que muitas vezes prefere atuar sem rosto institucional definido. 

        Os pesquisadores do LAUT chamam atenção para a necessidade de fortalecer as bases da democracia por meio de uma agenda de desradicalização e aprofundamento institucional. 

        As duas reflexões convergem para o mesmo ponto. 

        O Brasil talvez esteja entrando numa nova etapa. 

        Uma etapa em que a defesa da democracia já não depende apenas da capacidade de resistir aos ataques. 

        Depende também da coragem de reformar as estruturas que permitiram que eles acontecessem. 

        Depois de vencer, o que fazer? 

        Em plena campanha presidencial, essa discussão deixa de ser apenas acadêmica. Ela se transforma em tema de governo. 

        Seja qual for o resultado das urnas, o país precisará decidir se continuará administrando as crises produzidas pelo autoritarismo ou se enfrentará suas causas estruturais. 

        A agenda sugerida pelos pesquisadores do LAUT — fortalecida pela reflexão de Eugenio Bucci sobre os limites da democracia diante de movimentos que operam dentro e fora das instituições — aponta alguns dos desafios centrais do próximo ciclo político: consolidar a supremacia do poder civil sobre qualquer tutela militar, combater a indústria da desinformação, fortalecer a educação democrática, proteger as instituições republicanas e ampliar os mecanismos de participação cidadã. 

        Se Lula for reconduzido à Presidência, esses temas poderão deixar de ser apenas objeto de debate acadêmico para se transformar em questões centrais de governo. Afinal, derrotar eleitoralmente o autoritarismo é uma tarefa. Construir mecanismos para impedir seu retorno é outra, muito mais complexa. 

        Mais do que uma plataforma partidária, trata-se de uma pergunta histórica que estará presente no centro do debate nacional: 

        Depois de resistir ao autoritarismo, o Brasil será capaz de fortalecer sua democracia? 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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