O Povo não aceita anistia disfarçada de Dosimetria

Neste domingo (14), ao lado de companheiras e companheiros do campo progressista, participei do ato nacional "Sem Anistia" para dizer, em alto e bom som, que a democracia não se negocia.

Neste ato realizado em frente ao Museu da República em Brasília, denunciei a manobra escancarada do Congresso Nacional, que, com a Lei da Dosimetria, tenta reduzir penas de condenados pelo 8 de janeiro e beneficiar Bolsonaro e seus aliados. O povo brasileiro, que resistiu ao golpe, não vai compactuar com essa anistia disfarçada.

O ato contou com a presença do presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa, da pré-candidata ao Senado Erika Kokay, do pré-candidato ao Governo do DF pelo PT, Leandro Grass, do deputado distrital Fábio Félix, além de outras autoridades e lideranças sindicais.

É fundamental que a resposta venha das ruas, como ocorreu hoje, mas também das urnas. Reforçamos que a luta passa por isolar a extrema-direita no Parlamento e construir uma maioria que fortaleça a governabilidade do presidente Lula. A mobilização popular é o antídoto contra os que tentam minar nossas instituições.

Por isso, sigamos firmes na defesa intransigente da democracia. Manteremos a pressão permanente, unindo ocupação das praças e consciência política no voto. Só assim garantiremos justiça, estabilidade e o pleno respeito à vontade soberana do nosso povo.