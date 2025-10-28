TV 247 logo
        O tratado de Hanói e a nova geopolítica da nuvem

        A assinatura brasileira da Convenção da ONU transforma o ciberespaço em arena diplomática — onde dados são soberania e ética é a última linha de defesa

        O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista à imprensa em Kuala Lumpur, Malásia - 27/10/2025 (Foto: REUTERS/Edgar Su)

        O Brasil atravessou, neste sábado, 25 de outubro de 2025, uma fronteira simbólica — e invisível. Em Hanói, cidade onde a resistência se tornou parte do ar, o país firmou sua entrada num pacto global que busca preservar as democracias diante de uma guerra que não explode em bombas, mas em códigos. Ao tornar-se signatário da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Cibernético, o Brasil abandona a retórica e assume a prática da ciberdefesa diplomática.

        A cerimônia, conduzida pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, integrou a viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Sudeste Asiático — uma região estratégica onde comércio e tecnologia já se entrelaçam. Em 2024, o intercâmbio entre o Brasil e os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) movimentou US$ 22 bilhões. Agora, a diplomacia brasileira busca também garantir que essa prosperidade digital venha acompanhada de segurança e soberania de dados.

        O tratado, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 29 de dezembro de 2023, foi apelidado de “Tratado de Hanói”. Ele estabelece as bases para a cooperação internacional contra crimes digitais que, segundo a consultoria Cybersecurity Ventures, custam ao planeta cerca de US$ 10,5 trilhões por ano — mais que o PIB combinado da Alemanha e do Japão.

        No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) registrou cerca de 110 mil incidentes de vazamento de dados em 2024, um salto de 32% em relação ao ano anterior. 

        Hackers, fraudes eletrônicas e desinformação são hoje armas de destruição silenciosa. 

        O país ocupa a 5ª posição global em ataques cibernéticos, conforme o Global Threat Intelligence Report 2025 da Fortinet — ranking que mede, paradoxalmente, tanto vulnerabilidade quanto capacidade de resposta.

        A escolha de Hanói não foi casual. 

        A capital vietnamita carrega aura de resistência quase mítica. Resistiu ao colonialismo francês, à invasão americana e à pobreza. De suas ruínas nasceu uma nação digital, que hoje exporta semicondutores e software com o mesmo orgulho com que um dia defendeu sua soberania. 

        Hanói lembra ao mundo que dignidade e reconstrução podem coexistir.

        Ao assinar neste cenário, o Brasil reforça sua aproximação com as potências emergentes do Sul Global — Vietnã, Indonésia, Malásia — e envia um recado às grandes corporações tecnológicas: soberania digital também é soberania nacional.

        Proteger o futuro exige mais do que firewalls e senhas. Exige consciência ética, educação tecnológica e políticas públicas firmes. 

        Ao lado das Nações Unidas, o Brasil finalmente compreende que o inimigo do século XXI não veste uniforme nem hasteia bandeira: ele se disfarça nas sombras da tela, onde a verdade e a confiança tornaram-se as últimas linhas de defesa da humanidade.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

