Lula rejeita pressão para escolher substituto de Barroso no STF

247 - "Deixa eu chegar ao Brasil primeiro, deixa eu chegar". Foi assim que reagiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às cobranças da mídia em torno da indicação do substituto do ministro Luís Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi divulgada pela agência O Estado de São Paulo/Conteúdo.

As pressões são intensas e partem de diferentes setores do espectro político: de um lado, setores apoiam a indicação de uma jurista mulher para a vaga, enquanto lideranças políticas defendem o senador Rodrigo Pacheco, e o favorito, segundo muitos analistas, é o atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do STF no dia 9 de outubro. Ele negou que a decisão estivesse relacionada às sanções aplicadas pelos Estados Unidos a juízes do Supremo, em razão do julgamento da trama golpista bolsonarista.

O presidente daquele país, Donald Trump, é um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos por liderar a trama golpista. Contudo, a reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, sob a liderança do presidente Lula, tem deixado os bolsonaristas "se rasgando" de raiva, de acordo com analistas do 247. As reuniões Brasil-EUA, inclusive, abriram margem para a revogação das sanções a ministros do STF.