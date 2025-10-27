'Sanções a ministros é questão política que vai ser resolvida entre Trump e eu', diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que as sanções impostas a autoridades brasileiras pelo governo estadunidense serão tratadas em nível político, diretamente entre ele e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Inclusive a questão da legislação da punição aos nossos ministros é uma questão política que vai ser resolvida entre o Trump e eu”, declarou o presidente ao comentar o alinhamento entre as equipes de negociação, de acordo com o g1.

Missão brasileira seguirá a Washington

Na próxima semana, uma comitiva chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhada pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores), deve embarcar para Washington. O grupo conduzirá as conversas de alto nível voltadas à redução ou suspensão das barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos.

Lula frisou que apenas ele e Trump discutirão o conteúdo político das sanções. “As questões políticas serão colocadas na presença dos dois presidentes da República. Não na mesa de negociação sobre negócios. Quem vai discutir política nesse negócio do Brasil é o presidente Trump e o presidente Lula. Eles [a equipe de negociadores] vão negociar as taxações comerciais que foram impostas a nós”, reforçou o chefe de Estado.

Primeiro encontro oficial entre Lula e Trump

A reunião entre os dois presidentes ocorreu no domingo (26), na Malásia, e representou o primeiro encontro oficial entre ambos desde o início das tensões comerciais. O diálogo é considerado um passo importante na tentativa de reaproximar as duas maiores economias das Américas.

O encontro se deu após o governo dos EUA sancionar autoridades brasileiras em razão do julgamento e Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma trama golpista. À época, Trump havia afirmado que Bolsonaro era alvo de uma “caça às bruxas” no Brasil.

Entre os punidos estão o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane de Moraes, incluídos na chamada Lei Magnitsky, legislação dos Estados Unidos voltada a sancionar autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos. Outros integrantes do Judiciário e o advogado-geral da União, Jorge Messias, também tiveram seus vistos revogados.

Reunião positiva, avalia Itamaraty

Após o encontro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, avaliou a conversa como “positiva”. Segundo ele, Lula voltou a pedir a suspensão das tarifas comerciais durante o período de negociações. “O presidente Lula foi firme ao defender os interesses do Brasil e reiterar que as sanções devem ser tratadas politicamente, não como parte das discussões econômicas”, resumiu o chanceler.

Próximos passos das negociações

Com a agenda diplomática em andamento, a expectativa é que a viagem da delegação brasileira a Washington abra caminho para um acordo mais amplo, que contemple tanto a suspensão das tarifas quanto o reequilíbrio das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.