Lula diz que pode ligar diretamente para Trump se impasse tarifário continuar

247 - Durante entrevista coletiva na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou na noite deste domingo (26) — manhã de segunda-feira (27) no horário local — que pretende falar diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros não avancem nos próximos dias.

Segundo o g1, Lula explicou que já orientou sua equipe diplomática a manter o diálogo com os representantes estadunidenses, mas não descartou uma ação pessoal se os avanços forem insuficientes. “Eu já falei com os meus negociadores. Ele [Donald Trump] foi para a Coreia, para o Japão, mas a depender do resultado dessa semana, eu já vou importuná-lo com um telefonema direto”, afirmou o presidente.

Contato direto entre os líderes

Segundo Lula, o contato entre os dois líderes tem sido direto e cordial. “Ele também tem o meu telefone. Só que, como eu não uso celular, eu dou o do meu cerimonial, o [embaixador Fernando] Igreja. Então, ele liga para o Igreja a hora que ele quiser e nós conversamos”, destacou o presidente, de acordo com a reportagem.

A declaração ocorreu após a primeira reunião oficial entre Lula e o presidente norte-americano desde que os Estados Unidos anunciaram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O encontro aconteceu neste domingo (26), durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, na Malásia.

Reunião foi “surpreendentemente boa”

Durante a coletiva, Lula classificou o encontro com o líder estadunidense como “surpreendentemente bom” e demonstrou otimismo quanto à retomada do entendimento entre os países. “Se depender do Trump e de mim, vai ter acordo”, afirmou.

O presidente destacou que reconhece o direito de qualquer governo proteger sua indústria nacional, mas criticou a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas baseadas em dados incorretos. “O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Brasil, com base em informações equivocadas, tomar uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer, agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump.”

Diplomacia em andamento

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou à imprensa após o encontro e confirmou que Lula voltou a solicitar a suspensão temporária das tarifas durante o período de negociação. Vieira descreveu a conversa como positiva e sinalizou que o diálogo bilateral deve continuar nos próximos dias.