Brasil prepara missão de alto nível aos EUA para negociar tarifas

247 - O governo brasileiro está se mobilizando para retomar o diálogo comercial com os Estados Unidos em caráter urgente e no mais alto nível político. A expectativa é de que uma comitiva chefiada pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e vice-presidente da República) viaje a Washington já na próxima semana para discutir as tarifas impostas às exportações do Brasil.

De acordo com O Globo, a decisão de acelerar as negociações ocorreu após o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, realizado no domingo (26), na Malásia. A conversa entre os dois líderes abriu caminho para uma nova rodada de entendimentos, embora não tenha resultado em concessões imediatas por parte dos norte-americanos.

Na manhã desta segunda-feira, em Kuala Lumpur (noite de domingo no Brasil), representantes dos dois países se reuniram por cerca de uma hora para definir os próximos passos. Apesar da frustração de parte da delegação brasileira — que esperava o cancelamento imediato do “tarifaço” de 50% aplicado sobre produtos nacionais — o encontro foi considerado positivo pelo governo.

O presidente Lula deixou claro durante a conversa com Trump que o objetivo imediato é a suspensão dessa sobretaxa, considerada um gesto de boa-fé esperado por Brasília. Segundo auxiliares do Planalto, essa medida não é uma condição prévia para o prosseguimento das tratativas, mas representaria um sinal concreto de disposição dos Estados Unidos em avançar rumo a um acordo.

Participaram da reunião, pelo lado brasileiro, o chanceler Mauro Vieira, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o assessor internacional da Presidência, Audo Faleiro — os mesmos que acompanharam Lula no encontro com o presidente americano. Do lado norte-americano, estiveram presentes Scott Bessent, secretário do Tesouro, e Jamieson Greer, representante do Comércio. O secretário de Estado, Marco Rubio, ausentou-se da conversa.

Embora o Brasil pressione por celeridade e o presidente Trump tenha se mostrado otimista quanto a um desfecho rápido, ainda não há um cronograma definido. Ainda conforme a reportagem, a equipe do mandatário americano acompanhará nos próximos dias a cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC), em Seul, onde Trump terá uma reunião considerada prioritária com o presidente da China, Xi Jinping. Paralelamente, o governo brasileiro está concentrado na preparação para a COP30, que será realizada em Belém a partir do dia 10 de novembro.

Mesmo sem discutir detalhes sobre setores econômicos afetados ou contrapartidas, a delegação brasileira reiterou o pedido de suspensão das tarifas e o cancelamento de sanções impostas a autoridades nacionais — entre elas, a que atinge o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Um dos negociadores brasileiros destacou que as tratativas podem evoluir mais rapidamente, já que os dois países vinham discutindo anteriormente uma tarifa de 10%, o que teria deixado “opções mapeadas” para um entendimento.

Durante seu voo da Malásia ao Japão, Donald Trump respondeu de forma amistosa à imprensa ao ser questionado sobre as chances de um acordo com o Brasil. “Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver, agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário”, declarou Trump, referindo-se aos 80 anos completados por Lula nesta segunda-feira.