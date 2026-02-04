Obra humana que transforma o Brasil

Quando o presidente Lula me confiou a missão de presidir o Sebrae, foi direto e preciso. Disse-me: “Décio, você vai cuidar da obra mais importante. Não é uma obra de concreto. É uma obra humana, transformadora da vida das pessoas.” Essa definição traduz, com exatidão, a missão do empreendedorismo hoje no país.

O presidente Lula tem plena consciência do papel estratégico do empreendedorismo no desenvolvimento nacional. Foi ele quem, criou um arcabouço de regulamentações e mecanismos protetivos, que construíram pilares para a edificação desses negócios em bases sólidas. Foi o presidente Lula quem criou o Simples Nacional, sancionou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, instituiu a figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI).

Dados e diagnósticos de pesquisas internacionais confirmam: o Brasil é hoje o país do planeta com maior cultura empreendedora. É por meio do empreendedorismo que se constrói renda, se pulveriza a economia, se distribuem oportunidades e se retiram, de forma permanente, milhões de pessoas do desemprego, da informalidade e da vulnerabilidade social — muitas delas oriundas do Cadastro Único.

Quando assumi o Sebrae, a instituição figurava entre as 20 marcas de maior credibilidade do país. Hoje, ocupa a sétima posição entre as marcas mais confiáveis do Brasil. Esse salto não é retórico: é resultado concreto de trabalho, presença e entrega.

Se o Sebrae estivesse listado em uma hipotética bolsa de valores das instituições, teríamos saído, nesses três anos, de um valor estimado de R$ 7,6 bilhões para R$ 33,9 bilhões. Esse dado revela a dimensão extraordinária do Sebrae como instituição que gera valor econômico, social e simbólico.

O Sebrae é, antes de tudo, uma porta de sonhos. As pessoas chegam com o desejo de empreender e saem com a possibilidade concreta de realizar esse sonho. Por isso, a credibilidade. O Sebrae viabiliza projetos, sustenta trajetórias e transforma a vida real das pessoas.

Nesses três anos, dediquei-me de forma integral a essa missão. Estive presente nos 27 estados brasileiros, algo inédito na história da instituição. Ampliamos parcerias internacionais, como a atuação conjunta com a ApexBrasil.

Os números demonstram essa transformação. Quando cheguei, o Sebrae atendia cerca de 20 milhões de brasileiros por ano. Hoje, estamos fisicamente presentes em mais de 3 mil municípios, com atuação regionalizada que alcança todo o território nacional. Encerramos o último ano com 65 milhões de atendimentos.

No campo macroeconômico, os resultados também são claros. Em 2022, o Brasil recebeu um país com quase 15% de desemprego. No último ano, alcançamos uma taxa anual de 5,6%, patamar reconhecido como pleno emprego. Os pequenos negócios foram responsáveis por quase 80% do saldo de empregos no país desde 2023.

Mais impressionante ainda: somente no último ano, surgiram 5,1 milhões de empresas, dessas 4,9 milhões são novas micro e pequenas empresas. Um número superior ao dobro dos empregos formais gerados. Isso revela o Brasil real — o brasileiro e a brasileira que acordam cedo, constroem sua renda com aquilo que aprenderam na vida, no bairro, na prática cotidiana do comércio, do serviço, da produção.

Os empreendedores são aqueles que nunca desistem, que acordam de manhã e sabem correr atrás do próprio sustento. São pessoas que acreditam no que fazem e buscam o propósito de vida. É neste empreendedorismo que acreditamos: que transforma, que inclui e cria oportunidades.