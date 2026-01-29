Orelha e os maus tratos a animais

O fenômeno dos maus tratos a animais e que vem aumentando no Brasil é difícil de ser analisado. Não basta dizer que é uma característica da direita. Conheço gente de direita que compartilha vídeos do Nicolas Ferreira e faz campanha pela adoção de cães abandonados. Eu acho que apoiar o Nicolas é tão grave quanto maltratar um animal, mas isso é minha opinião. O Nicolas já declarou que não entendia porque tanta repercussão pela morte de um animal. Pois é. Dele pode-se esperar tudo. Cuidado para quem o apoia e faz campanha pelos animais.

Acho que a questão vai mais além. Também não é só uma questão de adolescentes mal educados que crescem achando nada sobre empatia ou ser humano. São robôs que hoje, com o domínio total das redes sociais, funcionam em uníssono coordenados por um vazio existencial que determina seus caminhos. São máquinas criadas para ganhar dinheiro e se não der, para não atrapalhar. Adultos também promovem esses maus tratos. Um idiota foi flagrado arrastando um cachorro pelo pescoço montado numa moto. O cachorro exausto foi resgatado e levado para um veterinário enquanto o dono alegava que ganhou o cachorro e o estava levando para casa. Um policial foi acusado no Rio Grande do Sul de atirar com uma bala de borracha num cachorro no qual ele tinha pisada na pata. Ou seja. Esse comportamento existe em todas as classes e em todas as idades.

Não sei se existe igualmente em todo o Brasil. Esses fatos, ou a maioria deles aconteceu no sul do Brasil. Sem generalizar, é lá que proliferam os pensamentos mais retrógrados e as atitudes mais reacionárias. Basta ler o noticiário. O governador Jorginho (sic) foi obrigado pela justiça a revogar a lei que proibia no estado o regime de cotas, uma conquista de uma país com grande diferença social e um racismo atuante. Santa Catarina não queria. Sou descendente de gaúchos sei que lá a divisão é latente. Uma terra onde o agro progride e a matança de bois é um hábito não podia pensar diferente. Quem mata boi mata cachorro. Quem tortura cachorro, tortura gente. Sei que estou generalizando e que as coisas não são assim. Verdade. Mas estou tendo que conter minha indignação e meu ódio ao pensar esses fatos.

Espero que os estudiosos tragam uma explicação para isso. Os maus tratos têm aumentado no país nos últimos anos assim como a direita e a violência contra a mulher, o negro, o pobre e os LGBTQIA+ têm crescido. Podem dizer que estou forçando a barra e talvez esteja, mas vamos começar a pensar neste fato. Protestar nas redes já é um começo. Nos países mais desenvolvidos não se ouve falar disso. Precisamos crescer no Brasil não só para vivermos de uma maneira mais digna, mas também para não sermos vistos como os maiores assassinos de pessoas trans e daqui a pouco, os maiores causadores de maus tratos a animais.