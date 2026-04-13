“Os agressores não atingiram seus objetivos”: embaixador diz por que considera que o Irã venceu a guerra (vídeo)

A entrevista concedida pelo embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadiri, ocorreu em um contexto profundamente simbólico e emocional: um ato em memória das vítimas iranianas da guerra, com destaque para as crianças mortas no bombardeio de um colégio logo no primeiro dia do conflito. Esse cenário não é apenas pano de fundo, ele molda o tom e o conteúdo das declarações, reforçando uma narrativa que mistura dor, resistência e afirmação política.

Logo no eixo central da fala do embaixador está uma afirmação contundente: o Irã considera que venceu a guerra. A justificativa apresentada é estratégica — segundo Nekounam, a parte adversária, formada por Estados Unidos e Israel, não teria alcançado seus principais objetivos. Entre esses objetivos estaria a derrubada do governo iraniano, então liderado por Ali Khamenei, cuja assassinato é tratado não como derrota, mas como elemento de mobilização simbólica.

Essa inversão de lógica, na qual a perda de uma liderança central não implica enfraquecimento político, mas reforço de ideia, revela muito sobre a disposição iraniana. A morte de Khamenei não é enquadrada como fracasso estratégico, mas como catalisador de unidade e resistência, um ponto que se conecta diretamente com a dimensão religiosa e cultural que marca o país persa desde a Revolução Islâmica, em 1979.

Outro aspecto relevante da entrevista é a declaração de que “a guerra terminará quando 100% das nossas exigências forem atendidas”. Essa postura, analisada sob a ótica geopolítica, indica que o Irã busca não apenas resistir, mas redefinir os termos de vitória, em benefício próprio e também de uma nova correlação de forças mundial.

Durante o evento, a exibição de um vídeo sobre Ali Khamenei acrescenta uma camada crucial para compreender essa visão. O vídeo não apenas reconstrói sua trajetória, mas também contextualiza o desenvolvimento da indústria bélica iraniana, especialmente o uso de mísseis e drones.

Esses recursos são apresentados como instrumentos de autonomia estratégica, cuja eficácia teria sido comprovada em ataques contra Israel e alvos militares norte-americanos em países vizinhos. Aqui, tecnologia e ideologia se entrelaçam: o aparato militar não é apenas uma ferramenta de guerra, mas um símbolo de soberania e resistência frente a potências externas.

No entanto, o elemento mais marcante — e talvez mais desafiador para uma análise ocidental — emerge da forma como Khamenei é retratado: como mártir. No vídeo e nas falas, o martírio não aparece como uma tragédia a ser evitada, mas como um ideal de vida, profundamente enraizado em uma visão religiosa e ideológica específica.

Essa concepção transforma a morte em continuidade, o sacrifício em legitimidade, e o indivíduo em símbolo coletivo.

É justamente esse ponto que se sobressai como conclusão analítica. Para o pensamento ocidental, frequentemente orientado por valores pragmáticos e pela preservação da vida individual como princípio central, a ideia de martírio como aspiração pode parecer incompreensível ou até irracional. No entanto, no contexto iraniano apresentado, ela funciona como um eixo estruturante, capaz de sustentar narrativas de vitória mesmo diante de perdas severas, e de manter coesão social em meio ao conflito.

Assim, mais do que uma simples entrevista diplomática, a fala de Nekounam e o conteúdo da cerimônia revelam um choque profundo de paradigmas: entre uma lógica estratégica convencional e uma visão de mundo onde fé, política e sacrifício se fundem em uma mesma linguagem.