EUA e Israel já mataram mais de 5 mil em ataques ao Irã e Líbano

247 - Mais de 5 mil pessoas morreram no Irã e no Líbano desde o início dos ataques realizados por Estados Unidos e Israel nas últimas seis semanas, segundo balanços divulgados por autoridades locais, evidenciando a escalada da violência e o agravamento da crise humanitária na região. As informações foram divulgadas por autoridades locais e meios oficiais

No Irã, ao menos 3.375 pessoas morreram desde fevereiro, quando começaram os bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel, conforme dados da emissora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Já no Líbano, o Ministério da Saúde informou que pelo menos 2.089 pessoas perderam a vida desde o início das ofensivas israelenses em 2 de março

Entre os mortos no território libanês, ao menos 166 são crianças, o que evidencia o impacto direto do conflito sobre a população civil. Autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar diante da continuidade das operações militares

Israel afirma que seus ataques no Líbano têm como alvo posições do Hezbollah. As ofensivas começaram há seis semanas e continuam sendo realizadas, mesmo após o atual cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos

Além do Irã e do Líbano, o conflito já provocou centenas de mortes em outros países do Oriente Médio, incluindo Iraque, Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Cisjordânia ocupada, Omã, Bahrein e Arábia Saudita, de acordo com dados de autoridades locais

A multiplicação de vítimas em diferentes territórios reforça o caráter regional da crise e aponta para um cenário de instabilidade prolongada, com consequências humanitárias cada vez mais amplas