Israel intensifica ataques no sul do Líbano e amplia ofensiva

247 - A ofensiva de Israel no sul do Líbano se intensificou nas últimas horas com uma série de ataques aéreos, bombardeios de artilharia e uso de fósforo, atingindo diversas cidades e deixando mortos, em um cenário que indica a continuidade da agressão do estado sionista contra o povo libanês.

De acordo com informações da Al Jazeera, com base em relatos de jornalistas no local e da agência oficial libanesa National News Agency (NNA), ao menos cinco pessoas foram mortas em ataques registrados em diferentes localidades do sul do país.

Os bombardeios atingiram cidades como Bazouriyeh, Nabatiyeh El Faouqa, Sir El Gharbiyeh e Choukine, enquanto novas investidas foram relatadas em Bint Jbeil, uma das áreas mais afetadas e que permanece sob ataques contínuos das forças israelenses.

A cidade de Bint Jbeil voltou a ser alvo de um ataque aéreo, evidenciando a persistência da ofensiva israelense na região. Em paralelo, um drone israelense atingiu a localidade de al-Abbassieh, também no sul do Líbano, ampliando o alcance das operações militares.

Registros verificados pela Al Jazeera mostram ambulâncias e equipes de resgate atuando nas áreas atingidas, incluindo a retirada do corpo de uma vítima após um ataque ocorrido durante a madrugada.

Além dos ataques aéreos, as forças israelenses intensificaram o uso de artilharia pesada em várias cidades, como Al-Haniyah, Al-Qalilah, Al-Mansouri e Beit Al-Sayyad. Segundo a NNA, projéteis de fósforo também foram disparados contra a cidade de Zibqin, no distrito de Tiro, prática que agrava os impactos humanitários do conflito.

A ofensiva incluiu ainda bombardeios realizados por aviões de guerra contra a cidade de Siddiqin, na mesma região, além de ataques registrados em Majdal Zoun e outras localidades próximas.

A sequência de ataques simultâneos, envolvendo diferentes tipos de armamento e múltiplas cidades, reforça a escalada da ação militar israelense no sul do Líbano, aprofundando a crise de segurança e ampliando os impactos sobre a população civil.