Israel começa guerra contra o Líbano e ataca bases do Hezbollah

247 - Israel anunciou o lançamento de uma “campanha ofensiva contra o Hezbollah” após o partido libanês da Resistência reivindicar um ataque com foguetes contra o norte do território israelense. A decisão amplia o conflito regional, que teve início com a guerra dos Estados Unidos e Israel iniciada no sábado (28) contra o Irã.

De acordo com informações divulgadas pelas forças armadas israelenses, o chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, fez o anúncio durante uma reunião militar. “Lançamos uma campanha ofensiva contra o Hezbollah”, declarou ele, segundo comunicado oficial.

O Ministério da Saúde libanês informou que os ataques aéreos israelenses já mataram pelo menos 31 pessoas e deixaram 149 feridas. Segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano, os bombardeios atingiram os subúrbios ao sul de Beirute e áreas do sul do país.

Nos arredores da capital, 20 pessoas morreram e 91 ficaram feridas. No sul do Líbano, foram registrados 11 mortos e 58 feridos, conforme os dados oficiais.

Além das ações militares, Israel emitiu ordens de deslocamento forçado, provocando a saída de centenas de milhares de moradores do sul do Líbano de suas casas. A medida agravou a situação humanitária, à medida que famílias deixam áreas consideradas alvos potenciais de novos bombardeios.