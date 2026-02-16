Ataques israelenses atingem diversas áreas no sul do Líbano

247 - Ataques aéreos israelenses voltaram a atingir diferentes localidades do sul do Líbano, ampliando a tensão na região fronteiriça. De acordo com relatos divulgados pela imprensa libanesa, aviões de combate bombardearam os arredores das cidades de Basaliya e Mlikh, além das Colinas de Rihan, no distrito de Jezzine, pertencente à província do Sul.

As informações foram publicadas pela agência Prensa Latina, que citou fontes da mídia local e autoridades libanesas. Segundo os relatos, no mesmo distrito de Jezzine, forças israelenses também atingiram as Colinas de Jabbour e uma pedreira próxima à cidade de Sajd.

Os bombardeios se estenderam ainda à área de Wadi Barghaz, na região de Hasbaya, e à faixa territorial entre as cidades de Houmine e Deir Zahrani, localizadas na província de Nabatieh. Em outro episódio, um helicóptero israelense lançou artefatos explosivos sobre uma residência no bairro de Al-Kassair, na cidade de Mays al-Jabal, nas proximidades da fronteira com a Palestina ocupada.

As ações ocorrem em um contexto de crescentes denúncias do governo libanês sobre violações recorrentes do acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024 entre Israel e o Movimento de Resistência Libanês Hezbollah. Segundo fontes oficiais mencionadas nos relatos, essas violações já resultaram em vítimas.

O cenário de instabilidade se intensificou desde outubro de 2023, quando Israel iniciou operações militares contra o território libanês. De acordo com autoridades do Líbano, essas ações deixaram mais de 4 mil mortos e cerca de 17 mil feridos, antes de evoluírem para uma guerra em larga escala em setembro de 2024.

Diante da escalada dos ataques, o governo em Beirute exige a interrupção imediata das operações militares israelenses, o respeito à soberania do país e o fim da ocupação de cinco colinas e outras áreas que permanecem sob controle israelense desde conflitos anteriores.