Israel realiza novos ataques no sul do Líbano em meio a tensões na fronteira

247 - O exército israelense realizou uma nova série de ataques aéreos contra alvos ligados ao Hezbollah no sul do Líbano, intensificando as tensões ao longo da fronteira entre os dois países. A ofensiva ocorreu no domingo (26) e, segundo os militares israelenses, foi motivada por supostas infrações aos entendimentos de cessar-fogo em vigor.

Em nota, os militares afirmaram que a ação foi lançada em resposta a “violações dos acordos de cessar-fogo entre Israel e Líbano”, informa o RT.

De acordo com o comunicado, instalações militares do Hezbollah nas áreas de Bir al-Sansal e no Vale do Bekaa foram atingidas pelos ataques aéreos. O exército de Israel também declarou que Jawad Basma, descrito como um combatente do Hezbollah envolvido na fabricação de armas, morreu durante a operação.

Em um pronunciamento separado, os militares israelenses informaram a morte de Muhammad al-Husseini, identificado como comandante de artilharia do Hezbollah, na vila de Arzoun. Segundo o exército agressor, ele também atuava como professor, conforme declarou o porta-voz militar Avichay Adraee.

Do lado libanês, a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) relatou que diversas localidades do sul do país, entre elas Bouslaiya e Aita al-Shaab, foram alvo da mais recente onda de bombardeios. O Ministério da Saúde do Líbano informou que um ataque a um armazém em Khirbet Selm, no distrito de Bint Jbeil, resultou na morte de ao menos uma pessoa e deixou outra ferida.

Ainda segundo a NNA, outra pessoa morreu em um ataque separado ocorrido em Derdghaya, a leste da cidade costeira de Tiro, também no sul do Líbano. O episódio reforça o clima de instabilidade na região, onde Israel e Líbano seguem trocando acusações mútuas de descumprimento dos acordos de cessar-fogo, alimentando o temor de uma nova escalada do conflito.