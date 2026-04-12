Israel continua guerra com maciços bombardeios contra o Líbano

247 - Bombardeios israelenses no sul do Líbano deixaram ao menos 24 mortos nas últimas horas, após uma série de ataques a diferentes cidades da região, ampliando a tensão e a instabilidade no Oriente Médio. As ofensivas atingiram áreas residenciais e provocaram vítimas em múltiplos municípios, segundo informações divulgadas por autoridades locais e veículos de imprensa.

De acordo com a rede Al Jazeera, seis pessoas morreram após um ataque israelense à cidade de Maaroub, no distrito de Tiro. Em outra localidade, Qana, também no sul do país, cinco pessoas foram mortas em bombardeios semelhantes.

A NNA informou ainda que ataques aéreos israelenses atingiram outras cidades da região, incluindo Al-Bazouriyeh, Qalila, Bafliyeh e Qlawiya, ampliando o alcance da ofensiva militar. Não há detalhes completos sobre vítimas nessas áreas, mas relatos indicam destruição significativa.

Durante a madrugada, um dos ataques mais letais ocorreu na cidade de Tefahta, onde pelo menos 13 pessoas foram mortas, segundo fontes libanesas. O bombardeio noturno elevou o número total de vítimas e intensificou o clima de insegurança entre moradores da região.

Informações adicionais da Al Jazeera apontam que outras cidades do sul libanês também foram alvo de ataques aéreos israelenses, entre elas Kafra, Haris, Rachaf e Srebbine. A extensão dos danos nessas localidades ainda não foi completamente detalhada.

A sequência de ataques ocorre em meio à escalada militar de Israel contra o Líbano. O aumento da intensidade dos bombardeios reforça o cenário de conflito prolongado e mantém a população civil sob risco constante.

Até o momento, não há indicação de redução das operações militares, e a continuidade dos ataques sugere que a situação no sul do Líbano permanece crítica, com impactos diretos sobre a segurança e a vida cotidiana da população local.