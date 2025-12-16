TV 247 logo
        Os ovos da serpente

        Da família Bolsonaro, não se salva um. Malafaia, Sostenes, Nikolas, Gayer, Kicis e tantos outros, não podem conviver em sociedade

        Manifestação da UNE em São Paulo celebra prisão de Bolsonaro (Foto: Divulgação / UNE)

        Ninguém colocará juízo na cabeça de gente que se recusa a ver toda a avalanche de provas de todo tipo que há contra Jair Bolsonaro e sua quadrilha.

        São pessoas perigosas, que pregam violência, preconceito, machismo, misoginia, racismo e que dão exibições nauseantes de hipocrisia em níveis inacreditáveis.

        Além disso, são pessoas com senso de Justiça distorcido em um nível quase sobrenatural. 

        Essas pessoas carregam em suas falas e comportamentos o vírus de uma guerra civil. O ódio de parte a parte cresce em todos os quadrantes do espectro político. 

        Antes que a sociedade degenere para uma luta fratricida e sangrenta entre compatriotas, com pai contra filho, irmão contra irmão, é preciso levar os políticos que incitam esse comportamento ao isolamento carcerário. 

        Da família Bolsonaro, não se salva um. Malafaia, Sostenes, Nikolas, Gayer, Kicis e tantos outros, não podem conviver em sociedade.

        Há que esmagar a cabeça da serpente e fazer queimar seus ovos. Enquanto é tempo

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

