      Quebra-pau na direita: Renan Santos, do MBL, chama Nikolas Ferreira de “rato oportunista”

      Influenciador afirma que deputado tenta se desvincular do ex-presidente após mudança no cenário político internacional

      Quebra-pau na direita: Renan Santos, do MBL, chama Nikolas Ferreira de “rato oportunista” (Foto: Reprodução)

      247 - O influenciador Renan Santos, fundador do MBL, criticou abertamente o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em um vídeo publicado no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (15).

      Na postagem, Renan acusa Nikolas de tentar se desvencilhar do “cadáver político” de Jair Bolsonaro, em referência ao atual estado de poder do ex-presidente e de sua família, após a retirada das sanções dos Estados Unidos ao ministro do STF Alexandre de Moraes, na última sexta-feira (12).

      O influenciador também afirmou que, diferentemente do deputado, ele e sua sigla fizeram críticas a Bolsonaro quando o então presidente ainda estava “saudável, de pé, solto e presidente”.

      A publicação gerou debates e divergências entre usuários identificados com a direita na seção de comentários da rede social.

