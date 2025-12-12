Quem é o suplente que deve assumir mandato de Zambelli na Câmara

247 - O suplente Adilson Barroso (PL-SP) deve assumir o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara dos Deputados após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação, revelada pelo G1, anulou a votação da Câmara que havia mantido o mandato da parlamentar, condenada em duas ações penais, e ordenou a perda imediata do cargo.

No despacho, Moraes também determinou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dê posse ao suplente em até 48 horas. Barroso, que já exerceu o mandato em períodos anteriores desta legislatura, é o primeiro suplente do PL em São Paulo, com mais de 62 mil votos obtidos nas eleições.

A decisão será analisada pelos ministros da Primeira Turma do STF em sessão virtual nesta sexta-feira (12). Moraes é relator de um dos processos em que Zambelli foi condenada e argumentou que a Câmara não poderia decidir se acatava ou não a determinação judicial, devendo apenas declarar a perda do mandato. Segundo ele, a votação que preservou a deputada “ocorreu em clara violação” à Constituição.

Votação na Câmara contrariou decisão judicial

Na quarta-feira (10), o plenário da Câmara rejeitou a cassação do mandato de Zambelli. Foram 227 votos a favor da cassação e 170 contrários, mas eram necessários 257 votos para que o mandato fosse efetivamente perdido. Com isso, o processo foi arquivado — situação revertida com a decisão de Moraes.

Carla Zambelli está atualmente presa na Itália, para onde fugiu em junho. O governo brasileiro formalizou pedido de extradição, ainda sob análise da Justiça italiana.

A deputada foi condenada em dois processos no STF:

10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

5 anos e 3 meses por perseguição armada a um eleitor do presidente Lula na véspera da eleição de 2022.

Quem é Adilson Barroso

Natural de Minas Gerais e radicado em São Paulo, Adilson Barroso integra o Partido Liberal (PL) e já assumiu outras vezes na atual legislatura. Ele ocupou a vaga do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) entre 2023 e 2025, quando o titular comandava a Secretaria de Segurança Pública do estado.

Nas redes sociais, Barroso se apresenta como “bolsonarista de Direita, conservador, Patriota, amigo do Pres. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nikolas Ferreira” — uma identificação política que mantém desde seus primeiros mandatos.

Sua trajetória política inclui:

Vereador em Barrinha (SP) pelo PTB em 1988 e reeleito pelo PFL em 1992;

Vice-prefeito da cidade entre 1997 e 2002;

Deputado estadual pelo Prona entre 2003 e 2010;

Retorno à Câmara Municipal de Barrinha em 2016.

Barroso foi um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional (PEN), que depois se tornou Patriota. Em 2021, porém, foi destituído da presidência da sigla após negociar, sem aval interno, a filiação de Jair Bolsonaro. Com o desgaste, migrou para o PL no mesmo ano e, em 2022, tornou-se suplente de deputado federal.

Adilson Barroso e Flávio Bolsonaro (Photo: Reprodução/Twitter) Reprodução/Twitter

Próximos passos

Com a ordem do STF, a Câmara deve agora formalizar a posse de Barroso, substituindo Zambelli de forma definitiva. A bancada do PL deverá manter sua composição numérica, mas com possível mudança na articulação interna.