Nikolas Ferreira ataca Allan dos Santos e expõe racha no bolsonarismo: "você é um bosta"

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protagonizou uma troca de ataques com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, em uma discussão pública nas redes sociais. O embate, segundo a coluna Grande Angular, do Metrópoles, ocorreu nesta sexta-feira (12) na plataforma X (antigo Twitter),

Questionamento e postagem apagada

Allan dos Santos afirmou que Nikolas Ferreira teria compartilhado uma publicação sua em um grupo de WhatsApp formado por deputados federais. Ao tornar a acusação pública, o comunicador questionou diretamente o parlamentar: “por que enviar meu tuíte no grupo do WhatsApp dos deputados, Nikolas? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto?”. A publicação mencionada por Allan dos Santos foi posteriormente apagada e não estava mais disponível na rede social no momento em que a discussão ganhou visibilidade.

Resposta direta do deputado

Após a provocação, Nikolas Ferreira respondeu de forma curta e direta, sem aceitar o convite para um debate público. “Não, porque você é um bosta”, escreveu o deputado, encerrando a interação.

Contexto político e Lei Magnitsky

Nos dias anteriores à discussão, Allan dos Santos havia feito postagens citando a Lei Magnitsky e afirmando que o presidente dos Estados Unidos não retiraria sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, também nesta sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram a retirada das punições aplicadas ao ministro, à esposa dele e à empresa da família do magistrado, contrariando a avaliação divulgada pelo comunicador.