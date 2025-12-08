Allan dos Santos detona silêncio de Tarcísio: "queria que Bolsonaro estivesse morto"

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criticou o silêncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diante da indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência em 2026 — anúncio feito na sexta-feira (5) com aval de seu pai, Jair Bolsonaro.

A ausência de manifestação pública de Tarcísio, desde que Flávio Bolsonaro tornou pública sua pré-candidatura, tornou-se para Allan um indicativo de distanciamento político. Segundo o blogueiro, o governador demonstra falta de alinhamento em um momento considerado decisivo para o grupo bolsonarista.

Durante a transmissão, Allan afirmou que o comportamento de Tarcísio evidencia suas prioridades políticas. "Tarcísio está calado, comprovando tudo o que nós falamos sobre ele aqui. Se você ainda tinha algum apreço por Tarcísio, você agora está vendo a quem ele serve ao não declarar apoio ao Flávio Bolsonaro", disse. Para ele, o governador deveria ter adotado uma postura imediata: "O Tarcísio tinha que estar ao lado do Flávio, anunciando isso".

O blogueiro também insinuou que Tarcísio deseja a morte do ex-presidente: "A cada minuto que passa, eu sei quem queria que Bolsonaro estivesse morto", declarou.

Por fim, Allan comparou a postura de Tarcísio à do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que se pronunciou sobre a decisão de Jair Bolsonaro em mensagem publicada na quinta-feira (5). Para ele, o gesto de Caiado demonstra respeito institucional: "O Caiado reconhece que é direito do Bolsonaro viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Nem isso o Tarcísio teve a hombridade de reconhecer", afirmou.