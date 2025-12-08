Dono do Antagonista diz que escolha de Ratinho à presidência se torna irreversível após fim da candidatura Tarcísio

247 - O empresário Pedro Cerize, dono do site O Antagonista, afirmou que a escolha do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), pela direita para a disputa presidencial de 2026 tornou-se praticamente inevitável. A avaliação ocorre no contexto aberto após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar, na sexta-feira (5), ter recebido o aval de seu pai para se lançar pré-candidato ao Planalto, movimento que ganhou repercussão nacional e foi divulgado originalmente em suas redes.

Nas publicações feitas em sua conta no X, Cerize afirmou: “Depois dessa confusão causada (mais uma vez) pelo bolsonarismo a escolha de Ratinho Jr. pela centro direita parece irreversível”. Ele acrescentou que, embora ainda tenha menor projeção nacional que Tarcísio, o governador do Paraná reúne vantagens relevantes: “Ratinho (ainda) é menos conhecido que Tarcísio, mas tem como vantagem, uma rejeição menor por nunca ter estado próximo do mito”.