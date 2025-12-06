Dono do 'Antagonista' defende que Bolsonaro "apodreça na cadeia"

247 - Pedro Cerize, dono do site de direita 'O Antagonista', tornou pública uma reação contundente às movimentações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em favor de uma anistia para Jair Bolsonaro (PL).

Em postagem nas redes sociais neste sábado (6), Cerize critica abertamente a estratégia por trás da candidatura de Flávio à Presidência da República, escolhido por seu pai, Jair Bolsonaro. Para ele, o objetivo de Bolsonaro é usar a candidatura de Flávio para tentar reverter sua situação. “Ele [Jair Bolsonaro] só está usando a candidatura [de Flávio Bolsonaro à Presidência] para chantagem pela anistia. Agora eu é que sou contra a anistia. Que apodreça na cadeia”, afirmou. Jair Bolsonaro cumpre pena superior a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral para o presidente Lula (PT) em 2022.

A declaração de Cerize veio um dia após o senador confirmar que foi escolhido por Jair Bolsonaro como representante do bolsonarismo na corrida presidencial. Flávio já anunciou que inicia imediatamente tratativas políticas por um perdão ao ex-presidente. Em mensagem publicada na rede X (antigo Twitter), Flávio escreveu: “Tomada a decisão ontem, hoje começo as negociações! O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano!”. Em seguida, insistiu: “Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita!”.

A movimentação política provocou tensões imediatas no mercado financeiro. A divulgação da pré-candidatura — associada à leitura de um enfraquecimento de articulações em torno de uma alternativa supostamente mais moderada, como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — derrubou o Ibovespa em mais de 4%, impulsionou alta de cerca de 3% no dólar e elevou as taxas dos DIs em mais de 50 pontos-base, refletindo a preocupação de investidores com o novo cenário eleitoral.