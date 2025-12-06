Datafolha: Lula vence Flávio Bolsonaro por 15 pontos

247 - Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6) sobre a disputa presidencial de 2026 indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem consistente contra os principais nomes da direita, especialmente em cenários de segundo turno. Os dados revelam que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentado como o nome do campo bolsonarista, aparece 15 pontos atrás do presidente em uma simulação direta.

Segundo a Folha de São Paulo, o instituto ouviu 2.002 eleitores entre terça (2) e quinta-feira (4) em 113 municípios. A pesquisa foi realizada antes do anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato apoiado por seu pai, Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe após a derrota eleitoral de 2022.

Nos cenários de segundo turno, Lula amplia ligeiramente sua vantagem em relação ao levantamento de julho. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 51%, enquanto o senador registra 36%. Anteriormente, o placar era de 48% a 37%. O peso do sobrenome Bolsonaro se reflete também na queda de Eduardo Bolsonaro, que passa de 37% para 35%, enquanto Lula sobe de 49% para 52% neste confronto. Já Michelle Bolsonaro perde por 50% a 39%.

Entre os governadores alinhados à direita, os números são menos desfavoráveis. Tarcísio de Freitas aparece com 42% contra 47% de Lula — variação próxima à de julho, quando marcava 41% ante 45%. Ratinho Jr. também demonstra estabilidade: agora perde por 47% a 41%, antes 45% a 40%.

O Datafolha ainda avaliou a hipótese de um confronto entre Lula e Jair Bolsonaro. A vantagem do petista aumentou desde julho, passando de 47% a 43% para 49% a 40%. Apesar disso, a chance de Bolsonaro disputar o pleito é praticamente nula, dada sua inelegibilidade.

No primeiro turno, Lula mantém 41% das intenções de voto em diferentes cenários testados. Flávio Bolsonaro registra 18%, seguido por Ratinho Jr. (12%), Ronaldo Caiado (7%) e Romeu Zema (6%). Quando Eduardo Bolsonaro substitui o irmão, a configuração permanece semelhante. Michelle Bolsonaro, por sua vez, alcança 24%, reduzindo a distância em relação a Lula, que mantém os mesmos 41%. Em cenário com Tarcísio candidato, o governador chega a 23%.

A pesquisa destaca, porém, um ponto decisivo: a rejeição dos candidatos. Jair Bolsonaro lidera com 45%, seguido de Lula, com 44%. Flávio Bolsonaro registra 38% de rejeição, Eduardo, 37%, e Michelle, 35%. Já os governadores aparecem com taxas bem inferiores — Zema e Ratinho Jr. têm 21%, Tarcísio, 20%, e Caiado, 18%.

Esses números reforçam a leitura de que o sobrenome Bolsonaro se tornou um passivo eleitoral, mesmo com a tentativa do ex-presidente de manter sua influência sobre a direita. Enquanto isso, embora liderando, Lula enfrenta o desafio de equilibrar sua alta rejeição e uma reprovação de 38%, frente a uma aprovação estagnada em 32%.