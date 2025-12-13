Tarcísio vira alvo de bolsonaristas após registros de boas relações com Lula e Moraes em evento

247 - A postura cordial adotada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a inauguração do canal SBT News, na noite de sexta-feira (12), provocou reações negativas em segmentos do bolsonarismo nas redes sociais. Os episódios passaram a ser usados como argumento por grupos que rejeitam o nome de Tarcísio como possível candidato à Presidência da República em 2026 e defendem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como alternativa.

Dois momentos do evento concentraram as críticas virtuais. O primeiro ocorreu durante o discurso de Alexandre de Moraes, quando o governador apareceu na transmissão aplaudindo de forma contida uma declaração do ministro sobre a retirada da aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras pelo governo dos Estados Unidos, atualmente presidido por Donald Trump. A sanção havia sido defendida por aliados do bolsonarismo, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), como forma de pressionar o Judiciário brasileiro.

Na cerimônia, Moraes declarou: “A verdade venceu hoje. O presidente se recorda que, em julho, quando o Supremo se reuniu para tratar dessas sanções contra o Judiciário brasileiro, eu pedi a ele que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso. Porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso fica muito claro, que no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria”. O gesto de Tarcísio ao final da fala foi interpretado por críticos como sinal de aproximação excessiva com o ministro do STF.

O segundo episódio explorado nas redes envolveu um diálogo descontraído entre Lula e Tarcísio no momento da chegada do presidente ao evento. Antes disso, o governador e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), conversaram brevemente com Lula sobre a crise no fornecimento de energia elétrica no estado. Em seguida, o presidente abraçou o governador e comentou sobre sua aparência física. “A que horas você está levantando para fazer ginástica?”, perguntou Lula. O governador respondeu que costuma acordar por volta das 6h da manhã, em meio a risos de ambos.

A cena foi utilizada como munição por críticos do governador. Um dos ataques partiu do blogueiro Allan dos Santos, investigado no inquérito das fake news e atualmente fora do país. Em publicação na rede X, antigo Twitter, ele escreveu: “Depois eu sou o implicante”, ao divulgar uma foto de fevereiro deste ano em que Tarcísio aparece cumprimentando Lula durante o anúncio das obras do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O mesmo blogueiro também se envolveu recentemente em embates públicos com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em razão da retirada das sanções previstas na Lei Magnitsky contra Moraes.

Apesar da repercussão, as críticas ficaram concentradas sobretudo em perfis anônimos e influenciadores digitais, sem adesão explícita das principais lideranças do bolsonarismo, que optaram por não ampliar a polêmica. Em paralelo, perfis alinhados a Lula destacaram o clima de cordialidade institucional entre adversários políticos e criticaram a rejeição, por parte de setores da direita, a esse tipo de convivência.

Durante a inauguração do SBT News, o presidente também mencionou indiretamente Tarcísio ao afirmar que previsões pessimistas do mercado financeiro sobre a economia brasileira não se confirmaram ao longo do ano, em uma fala interpretada como provocação política. O conjunto de gestos e declarações evidenciou como a relação entre o governador paulista e o Palácio do Planalto segue no centro das disputas internas da direita, em meio às articulações e tensões que já projetam o cenário eleitoral de 2026.