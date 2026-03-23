Paraná Pesquisas: aliado de Lula, Helder Barbalho lidera corrida pelo Senado no Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), largou na frente na corrida ao Senado e já aparece em posição muito confortável para buscar uma das duas vagas em disputa em 2026. Na pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (23), Helder marca 49,4% no cenário estimulado 1 e 50,1% no cenário estimulado 2. Como o levantamento para o Senado permite ao entrevistado citar até dois nomes, o resultado coloca o governador numa faixa de liderança muito forte no estado.

A distância para os adversários ajuda a explicar a leitura de que Helder entra na disputa com um pé no Senado. No cenário 1, ele aparece à frente do senador Zequinha Marinho (Podemos), com 29,6%, do ex-ministro do Turismo Celso Sabino (sem partido), com 28,0%, do deputado federal Joaquim Passarinho (PL), com 22,5%, do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão (União Brasil), com 19,3%, e do ex-vereador de Belém Fernando Carneiro (PSOL), com 6,2%.

No cenário 2, Helder tem 50,1%, seguido por Zequinha, com 31,8%, Celso Sabino, com 29,7%, Chicão, com 20,3%, do deputado estadual Rogério Barra (PL), com 13,8%, e Fernando Carneiro, com 7,0%.

Na espontânea, Helder também aparece na frente, mas o dado mais eloquente é o tamanho da indefinição do eleitorado neste momento. O governador registra 7,5%, enquanto 77,8% não souberam ou não opinaram e 6,3% disseram branco, nulo ou ninguém. Isso mostra que a disputa ainda está aberta no plano do interesse do eleitor, mas também sugere que Helder é hoje o nome mais consolidado quando a lista de candidatos é apresentada.

O favoritismo do emedebista dialoga com a avaliação de governo. Segundo o mesmo levantamento, 61,4% aprovam a administração Helder Barbalho, enquanto 35,1% desaprovam. Na avaliação qualitativa, 17,2% classificam a gestão como ótima e 29,5% como boa, totalizando 46,7% de ótimo ou bom. Do outro lado, 7,1% veem o governo como ruim e 19,1% como péssimo, somando 26,2%.

Na disputa pelo governo do Pará, a pesquisa Paraná Pesquisas mostra hoje uma corrida concentrada entre o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), e a vice-governadora Hana Ghassan (MDB), nome do grupo de Helder Barbalho.

No cenário estimulado com Mário Couto (PL) e Araceli Lemos (PSOL), Dr. Daniel lidera com 39,1%, seguido por Hana, com 30,4%, enquanto Couto marca 13,0% e Araceli, 2,6%; já no cenário com Delegado Éder Mauro (PL), a disputa aperta, com Dr. Daniel em 31,9%, Hana em 27,2% e Éder Mauro em 26,6%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 1.400 eleitores em 59 municípios do Pará entre 18 e 21 de março, com margem de erro de 2,7 pontos percentuais e grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PA-03072/2026.

Com esses números, o jogo paraense começa a ganhar contornos antes mesmo da campanha formal. Helder transforma a força do cargo, a aprovação administrativa e a musculatura política do grupo Barbalho em um colchão robusto para 2026, enquanto os demais nomes ainda disputam quem conseguirá ocupar, com nitidez, a segunda faixa competitiva da corrida.