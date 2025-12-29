Pesquisa confirma força de Lula para 2026
Numa conjuntura de tantas dúvidas e incertezas, coube ao DataFolha trazer uma notícia de primeira grandeza sobre o futuro político do país.
Na condição de raro instituto de pesquisas capaz de manter a credibilidade ao longo das décadas, período de imensas turbulências que redesenharam o mapa político brasileiro, o DataFolha acaba de revelar que o Partido dos Trabalhadores permanece como a sigla política de maior credibilidade para enfrentar os desafios e disputas políticas do próximo período, a começar pela eleição presidencial, no ano que vem.
É assim que o PT conserva 31% dos votos entre eleitores com o ensino fundamental no currículo -- situação que envolve o maior contingente do país --, enquanto o PL do bolsonarismo fica a uma distância quilométrica -- 12% das preferências.
Num dado que está longe de ser uma simples coincidência, mas revela o enraizamento do partido de Lula em outras camadas da sociedade, a pesquisa contém outro dado importante.
Mostra que o PT conta com a preferência da maior parte de brasileiras e brasileiros que tem uma visão positiva do Supremo Tribunal Federal, instituição que tem jogado um papel reconhecido na preservação das garantias democráticas.
Não se trata de simples coincidência -- mas de um reconhecimento pela atuação do governo Lula em defesa dos direitos e liberdades, sob ataque permanente do bolsonarismo, chamado a pagar, atrás das grades, pelos atos criminosos de 8 de janeiro, que ninguém tem o direito de esquecer.
Alguma dúvida?
