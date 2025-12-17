Por que a Globo não divulga as revelações e provas da PF contra Moro?

A mídia corporativa, Globo e que tais, ignora o assunto Moro porque foi parte nesse golpe fatal, que apunhalou a economia brasileira, quebrou nossas maiores empresas, jogou milhões de desempregados com suas famílias na rua da amargura, plantou ódio e revolta sem precedentes nas mentes dos brasileiros, o que, contaminados e cooptados por essas mentiras, lhes impediu o discernimento dos fatos com clareza, “inaugurando” a corrupção no Brasil, tendo como cerne desse mal Lula, o PT, a Petrobras, nossa maior empresa, a construção pesada, o exitoso projeto nuclear brasileiro, o pensamento político progressista, o brio nacional.

E, pior, também satanizou os guerreiros de nossa juventude, expurgando a nobre memória de nossos heróis e absolvendo a truculenta ditadura dos militares, por meio da criminalização de alguns dos expoentes de 68 – concluindo um trabalho sórdido iniciado pelo Mentirão, ao jogar no lixo o mérito de nossos idealistas, que deram suas vidas pelo Brasil.

Isso acionou nos corações ingênuos dos intelectualmente vulneráveis um processo de fascistização, acendendo-lhes o garbo de uma fictícia “pureza perdida”, pureza de que o brasileiro jamais desfrutara, já que paga propina ao guarda de trânsito, corrompe o garçom para passar na frente na fila do restaurante, cria esquemas para suavizar seu imposto de renda ou até para não pagar – e por aí vai, por aí foi e por aí continuará sendo.

E mais: a Lava Jato de Moro desmoralizou a classe política, tornada a fonte de todos os males do Brasil, e desmoralizou o Judiciário, chantageando os desembargadores do TRF-4 com os vídeos da “festa da cueca”.

Nojo, nojo do Moro, nojo de seus parceiros nesse golpe, via lawfare, gerado por interesses estrangeiros, pelo pensamento privatista, pela ânsia de Temer presidir o país sem voto, o despeito do tucanato não eleito, o mercado financeiro, os vendidos da Fiesp, os neopentecostais patrocinados pelo Tio Sam, a fissura dos milicos por uma oportunidade para retomar o poder.

Abrindo, assim, o caminho da Presidência do Brasil para o infeccioso Bolsonaro, que disseminou uma doença que nem as vacinas curam. A doença do fanatismo bolsonarista, do fascismo, do racismo, da supremacia branca, da misoginia, da homofobia, da violência fortemente armada e da burrice contumaz.

#morolixo