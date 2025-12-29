Por que a obsessão do governo dos EUA com a Revolução cubana

Desde o triunfo da Revolução cubana, sucessivos governos dos EUA têm coincidido na sua obsessão com a sua derrubada. Com esse objetivo, aplicaram um bloqueio económico, tentaram o isolamento diplomático da ilha, implementaram campanhas difamatórias, realizaram ataques terroristas contra a economia e a sua população. Além disso, realizaram dezenas de atentados contra os seus principais líderes, financiaram a subversão interna e organizaram uma invasão mercenária à ilha em abril de 1961. Essa política se intensificou nos últimos anos com o governo de Donald Trump.

Várias são as razões que explicam esta agressão contínua do vizinho do Norte contra Cuba: a perda de privilégios e propriedades das corporações norte-americanas na ilha; a ruptura, por parte do governo revolucionário cubano, da relação de subordinação económica e política com os EUA; a implementação, pela ilha, de um sistema socialista e de uma política externa independente, que não tem sido do agrado de Washington. O triunfo da Revolução em Cuba e os avanços sociais alcançados por ela enfraqueceram o sistema de dominação norte-americana na região e a transformaram em um exemplo para os movimentos revolucionários e as forças progressistas do mundo.

Após a queda da União Soviética, Cuba continuou a ser um farol para os movimentos sociais e forças políticas progressistas em todo o mundo pela sua resiliência face a um poderoso conjunto de medidas de pressão económica, psicológica e político-diplomática, já sem o apoio do campo socialista e a uma distância geográfica de apenas 90 milhas do território norte-americano.

No próximo dia 1 de janeiro, completam-se 67 anos da vitória da Revolução, o que coincide com um dos momentos mais difíceis que a ilha enfrentou em seis décadas, caracterizado por uma profunda crise socioeconómica que afeta o funcionamento do país e o quotidiano da população cubana. A saída dessa situação exigirá muito trabalho e inteligência por parte dos líderes e do povo cubano. Este artigo pretende contribuir com alguns elementos que ajudem a entender por que a destruição da Revolução cubana continua sendo uma prioridade da política externa dos Estados Unidos.

Cuba e sua relação de subordinação política e econômica em relação aos EUA antes de 1959.

Existe bastante bibliografia cubana que demonstra o domínio político-econômico dos EUA sobre Cuba, na primeira metade do século XX, e o impacto dessa relação nas condições de vida do povo cubano, mas basta ler um trecho de um discurso de campanha do senador norte-americano John F. Kennedy, proferido em Cincinnati, Ohio, em 6 de outubro de 1960, onde esse tema é abordado.

“Mas, se não quisermos imitar a irresponsabilidade partidária de outros, devemos fazer mais do que simplesmente acusar de ter ignorado estes sinais de tempestade. A verdadeira questão é: o que deveríamos ter feito? O que fizemos de errado? Como permitimos que os comunistas estabelecessem este ponto de apoio a 90 milhas de distância?

Em primeiro lugar, recusamo-nos a ajudar Cuba a satisfazer a sua necessidade desesperada de progresso económico. Em 1953, a família cubana média tinha um rendimento de 6 dólares por semana. Entre 15% e 20% da força de trabalho estava cronicamente desempregada.

Apenas um terço das casas da ilha tinha água corrente e, nos anos que antecederam a revolução de Castro, esse nível de vida lamentável diminuiu ainda mais, à medida que a expansão demográfica ultrapassava o crescimento económico.

A apenas 90 milhas de distância ficavam os Estados Unidos, seu bom vizinho, a nação mais rica do planeta; seus rádios, jornais e filmes divulgavam a história da riqueza material e das colheitas excedentes dos Estados Unidos.

Mas, em vez de oferecer uma mão amiga e solidária ao povo desesperado de Cuba, quase toda a nossa ajuda foi na forma de assistência armamentista, assistência que simplesmente fortaleceu a ditadura de Batista, assistência que não conseguiu de forma alguma impulsionar o bem-estar económico do povo cubano, assistência que permitiu a Castro e aos comunistas fomentar a crescente crença de que os Estados Unidos eram indiferentes às aspirações cubanas de uma vida decente.

Em segundo lugar, de uma forma que certamente antagonizaria o povo cubano, usamos a influência do nosso governo para promover os interesses e aumentar os lucros das empresas privadas americanas, que dominavam a economia da ilha. No início de 1959, as empresas americanas possuíam cerca de 40% das terras açucareiras cubanas, quase todas as fazendas de gado, 90% das minas e concessões mineiras, 80% dos serviços públicos e praticamente toda a indústria petrolífera, e forneciam dois terços das importações de Cuba.

É claro que o nosso investimento privado contribuiu muito para ajudar Cuba. Mas, com demasiada frequência, as nossas ações deram a impressão de que este país estava mais interessado em tirar dinheiro ao povo cubano do que em ajudá-lo a construir uma economia própria, forte e diversificada.

O símbolo dessa atitude míope está agora em exposição num museu em Havana. Trata-se de um telefone de ouro maciço oferecido a Batista pela companhia telefônica cubana, de propriedade americana. É uma expressão de gratidão pelo aumento excessivo das tarifas telefónicas que o ditador cubano concedeu a pedido do nosso governo. Mas os visitantes do museu são lembrados de que os Estados Unidos não se pronunciaram de forma alguma sobre os outros acontecimentos que ocorreram no mesmo dia em que esse aumento oneroso das tarifas foi concedido, quando 40 cubanos perderam a vida num assalto ao palácio de Batista.

O terceiro, e talvez o mais desastroso dos nossos fracassos, foi a decisão de conceder prestígio e apoio a uma das ditaduras mais sangrentas e repressivas da longa história da repressão latino-americana. Fulgencio Batista assassinou 20.000 cubanos em sete anos — uma proporção maior da população cubana do que a dos americanos que morreram nas duas guerras mundiais — e transformou a Cuba democrática num estado policial completo, destruindo toda a liberdade individual.

No entanto, a nossa ajuda ao seu regime e a ineficácia das nossas políticas permitiram a Batista invocar o nome dos Estados Unidos em apoio ao seu regime de terror”.

O senador Kennedy, em seu discurso, dirigido a criticar a política do Partido Republicano em relação a Cuba, traz elementos úteis sobre a situação socioeconómica na ilha e o controle das riquezas do país pelo vizinho do norte, mas pretende responsabilizar os seus rivais políticos pela profunda crise da sociedade cubana, cuja causa residia no sistema de dominação imperialista imposto a Cuba pelo governo norte-americano e pela alta burguesia nacional, que ele apenas esboça e que criou as condições que tornaram possível o triunfo revolucionário.

Avanços da Revolução cubana, apesar da guerra económica dos EUA

Desde o triunfo da Revolução, o governo agiu para resolver os problemas mais prementes da população. As leis de Reforma Agrária de 1959 e 1963 eliminaram os latifúndios e distribuíram as terras aos camponeses, beneficiando 150 mil famílias, ao mesmo tempo que permitiram recuperar o controlo nacional sobre as terras aráveis, sob controlo estrangeiro.

A lei de Reforma Urbana de 1960 nacionalizou as propriedades urbanas arrendadas e transferiu a propriedade para os arrendatários, o que permitiu que milhões de famílias tivessem uma casa própria.

Entre 1960 e 1963, foram promulgadas leis de nacionalização que recuperaram as riquezas nacionais e reduziram a dependência externa. Em 1961, foi realizada uma campanha de alfabetização que reduziu o analfabetismo de 24% para praticamente zero e elevou o nível educacional da população.

Da mesma forma, os serviços de saúde e educação tornaram-se universais e gratuitos, com programas de formação de professores e médicos, construção de hospitais, centros de saúde, escolas e universidades em todo o território nacional, com o que Cuba, em poucas décadas, passou a apresentar índices de saúde e educação comparáveis aos dos países industrializados. A cultura e o esporte também se desenvolveram com as políticas da Revolução. Foi criado um sistema de ensino artístico e desportivo de caráter nacional, de acesso massivo e gratuito, que permitiu o desenvolvimento de talentos em ambas as áreas e democratizou o acesso da população à criação artística e a eventos desportivos, ampliando as opções de recreação. Os resultados do esporte cubano e a qualidade da nossa produção cultural são amplamente reconhecidos no mundo.

Tais medidas permitiram que Cuba alcançasse índices sociais relevantes, o que foi reconhecido por organizações internacionais.

De acordo com o Relatório sobre Desenvolvimento Humano 2019 do PNUD (dados para 2018), Cuba obteve um IDH de 0,778-0,783, classificando-se na categoria de alto desenvolvimento humano. Este resultado é obtido apesar de a ilha ter um rendimento bruto per capita relativamente baixo, o que demonstra a prioridade dada pelo Estado cubano à despesa social.Em relação aos dados sobre a esperança de vida ao nascer e a mortalidade infantil, em 2019 a ilha apresentava um índice de 78 anos, superior à média regional da América Latina e comparável ao de países com maior rendimento, e de 4,6 por mil nascidos vivos, respetivamente, de acordo com dados da OMS.

Os indicadores de educação da população cubana são igualmente notáveis, com uma taxa de alfabetização adulta de 99,7%, uma das mais altas do mundo, e uma taxa de alfabetização juvenil (15-24 anos) de praticamente 100%.

Taxa de alfabetização de adultos (maiores de 15 anos): cerca de 99,7-99,8%, uma das mais altas do mundo.

Taxa de alfabetização de jovens (15-24 anos): praticamente 100%.

Deve-se destacar também a criação de um sistema de instituições de biotecnologia, sem paralelo em nações subdesenvolvidas, capaz de desenvolver vacinas preventivas e terapêuticas (como Abdala, Soberana contra a COVID-19, CIMAvax-EGF contra o cancro do pulmão e recombinante contra a hepatite B), entre outras.

Esses centros científicos e produtivos, agrupados na BioCubaFarma, geraram mais de 160 produtos que impactam a saúde pública nacional, salvam vidas e são exportados para mais de 40 países, contribuindo significativamente para a economia e a soberania sanitária de Cuba.

Solidariedade internacional da Revolução cubana.

Desde muito cedo, Cuba implementou uma política de colaboração com outros povos, nas áreas da saúde, educação, construção e até militar, quando solicitada por povos irmãos em defesa da sua soberania nacional. Tal postura deste pequeno país com recursos limitados contrasta com a política intervencionista dos EUA contra as nações subdesenvolvidas, caracterizada por agressões e sanções económicas, e é uma demonstração do impacto social positivo que uma nação pode ter no mundo, quando existe vontade política do seu governo e uma formação solidária na sua população.

Para citar apenas um exemplo, a colaboração médica cubana, atualmente atacada pelo governo dos EUA, levou cuidados de saúde a países e populações que careciam desse serviço. Alguns dados ajudam a ter uma ideia da magnitude da ajuda cubana.

Mais de 600 mil profissionais de saúde cubanos prestaram serviços internacionalistas (muitos em várias missões) em 165 países dos cinco continentes, incluindo zonas de difícil acesso e em situações de catástrofes e epidemias. Estima-se que tenham contribuído para salvar mais de 12 milhões de vidas. A Operação Milagre permitiu a realização de mais de 3,3 milhões de cirurgias oftalmológicas para restaurar a visão e, durante a pandemia da COVID-19, 58 brigadas cubanas foram enviadas a 42 países, com milhares de profissionais.Hoje, cerca de 24 mil colaboradores trabalham em 56 países. Mais de 31 mil médicos de 122 países foram formados na ilha. Por outro lado, a missão militar cubana em Angola, conhecida como “Operação Carlota”, desenvolvida entre 1975 e 1991, a pedido do MPLA e com a participação de 377 mil internacionalistas cubanos, ajudou a derrotar as invasões sul-africanas a este país, foi determinante na libertação da Namíbia e contribuiu para a queda do apartheid na África do Sul, o que é reconhecido pelos governos e povos do mundo. Em resumo, o exemplo da Revolução cubana, mesmo em meio às dificuldades económicas que o país enfrenta, resultado principalmente da guerra económica dos EUA contra a ilha, mantém viva a ideia de uma sociedade diferente da capitalista, que prioriza a justiça social, a solidariedade e luta para garantir os direitos fundamentais da população.

(1) Inclui-se nesta lista a administração do democrata Barack Obama, que apesar de reconhecer o fracasso do bloqueio como instrumento para reverter o socialismo na ilha e de adotar algumas medidas que melhoraram as relações bilaterais, não escondeu o seu desejo de ver o capitalismo renascer em Cuba e trabalhou para isso.

(14) Desde meados do primeiro mandato de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos aplica uma política de pressão máxima contra Cuba, que se expressa no recrudescimento do cerco económico contra a ilha, no ataque às principais fontes de receita, acompanhado por uma campanha na mídia e nas redes sociais destinada a culpar o governo pela deterioração económica interna. Isso causou uma complexa crise socioeconómica, a deterioração dos índices sociais alcançados em anos anteriores e a queda do nível de vida da população cubana. Cuba enfrenta essa política com medidas destinadas a aumentar a produção interna, a capacidade de exportação, alcançar maiores níveis de eficiência económica e atrair capitais estrangeiros. Ao mesmo tempo, prioriza-se a atenção às famílias vulneráveis e trabalha-se para reverter o retrocesso experimentado nos serviços públicos. Os planos do governo são discutidos com a população para sua aprovação e aperfeiçoamento. Neste esforço para resistir e avançar, Cuba conta com o apoio de centenas de organizações solidárias e governos amigos, o que demonstra que o exemplo da Cuba socialista mantém a sua capacidade de mobilização.