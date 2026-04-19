Por que um livro bom não vende?

Eu sei que "elogio em boca própria é vitupério", como lembra um velho provérbio, mas sei também que um pintor sabe quando criou um bom quadro, o compositor sabe quando fez uma boa música e o escritor sabe quando escreveu um bom livro. Eu sei que escrevi um bom livro. Mas as vendas são pífias. Eu não esperava vender como um best-seller, mas achei que em pouco tempo esgotaria a primeira edição de 3000 exemplares. Em vão. Outro dia, sugeri ao meu editor, Luiz Fernando Emediato, baixar o preço. É a lei do mercado. Ele respondeu que o preço do livro era bom e que isso nunca antes tinha acontecido com sua editora, a Geração Editorial. Eu perguntei: não aconteceu o quê? "Um livro bom não vender", disse ele. O livro é bom. Paulo Coelho achou excelente. A advogada Stella Bruno Santo comprou nove exemplares para dar de presente. Na Amazon o livro ganhou cinco estrelas, a avaliação máxima dos leitores. No entanto, as vendas não decolam. Eu fico quebrando a cabeça para descobrir o motivo. Será que o título - "O dia em que conheci Brilhante Ustra" - não é bom? Não é impactante? Não chama a atenção? Será que é porque a capa não traz a foto do torturador-mor e chefe do DOI-Codi? Meu editor vetou a foto porque a família dele poderia mover um processo. E pedir uma indenização milionária pelo uso da imagem. Será por que nenhum jornal, nenhuma revista publicou sequer uma resenha? Será porque o livro foi atropelado pelo sucesso estrondoso de "Ainda estou aqui"? O meu é diferente, mas também fala da ditadura. E tem essa coisa: se tem um livro sobre a ditadura de que todos os meios de comunicação estão falando, o leitor compra esse. Para que ler outro? Eu não tenho a resposta. Nem meu editor. A Amazon vende até em prestações mensais de R$4,00. Cabe em qualquer orçamento! O link é esse aí: https://a.co/d/02HYJiTD. Compre e me ajude a desmentir a máxima de que livro bom não vende.