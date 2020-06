Por uma cidade que homenageie heróis da resistência, e não genocidas

Os movimentos antirascistas pelo mundo trouxeram para nós um debate há muito ignorado: devemos homenagear em estátuas, esculturas e em nome de logradouros e prédios públicos figuras históricas ligadas a ditadura militar, a governos genocidas e na exploração de povos originários, de negros e de outras minorias?

Eu acredito que não.

A cidade é um espaço fluído e em constante resignificação. Por isso, homenagens feitas durante períodos de exceção democrática ou a figuras que deixaram uma ferida em nossa sociedade espalhadas pela cidade, e sem contexto, de nada servem para ume reflexão sobre o que foi vivido.

Não tem a ver com o apagamento da história, mas de resignificar os espaços públicos para exaltar a luta de quem realmente construiu este país: trabalhadores, defensores da democracia e das liberdade, negros, LGBT, mulheres, indígenas, camponeses e movimentos sociais.

As ruas, avenidas e praças que homenageiam tais figuras devem ganhar novos nomes. As estátuas e monumentos públicos devem ser removidos e levados para museus e espaços de memória, onde possam ser tratados com o devido contexto histórico, sem homenagens ou pompas. No lugar, uma placa explica a remoção, o papel da figura removida na história e onde a obra está alocada. E aí, os povos esquecidos na história e que não tiverem seu papel de representação terão a visibilidade que merecem e que sempre lhes foi negada.

Não se trata de apagar a história sob risco de vivê-la novamente, mas de repensar o espaço público para lembrar a todos que, mesmo nos nossos momentos mais escuros, sempre houve resistência e luta.

A cidade tem do povo. Tem de ser nossa.

