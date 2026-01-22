Primeiro debate Lula vs. Flávio Bolsonaro

Lula: Candidato, quem foi seu principal mentor na vida pública depois de seu pai?

Flávio: Fabrício Queiróz.

Lula: Queiróz é aquele que foi acusado de chefiar o esquema de rachadinha em seu gabinete, sendo que parte do dinheiro foi desviado para Adriano da Nóbrega?

Flávio: O caso foi arquivado por irregularidades na investigação.

Lula: Quem foram os melhores funcionários de seu gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro?

Flávio: Dona Raimunda e dona Danielle, mãe e esposa do saudoso Adriano da Nóbrega.

Lula: Adriano da Nóbrega é aquele que chefiava o Escritório do Crime, que praticava extorsões e assassinatos e usou parte do dinheiro da rachadinha para construir prédios irregulares nas comunidades de Muzema e Rio das Pedras?

Flávio: Ele mesmo.

Lula: Como o senhor agradeceu pela indicação das funcionárias?

Flávio: Concedi a Adriano da Nóbrega a maior honraria do Poder Legislativo, a Medalha Anchieta.

Lula: Ele estava preso nessa época?

Flávio: Sim, entreguei a medalha no presídio.

Lula: Quem era o melhor vizinho de seu pai no Condomínio Vivendas da Barra?

Flávio: Era Ronnie Lessa. Ele morava na casa 65 e, meu pai, na casa 58.

Lula: Ronnie Lessa é aquele que matou Marielle Franco e foi condenado a mais de 70 anos de prisão?

Flávio: Esse mesmo.

Lula: E também era o chefe da milícia de Rocha Miranda?

Flávio: Parece que sim.

Lula: Também tinha envolvimento com tráfico de armas, que guardava no condomínio?

Flávio: Saiu na imprensa, mas a imprensa, sabe como é? Não dá pra confiar.

Lula: Como o senhor conseguiu adquirir a mansão em Brasília no valor de R$ 6 milhões se seu patrimônio na época declarado pelo senhor era de R$ 1,7 milhão e seu salário de senador era de R$ 33 mil brutos? Foi durante o governo de seu pai, não é?

Flávio: O papai não ajudou em nada. Obtive empréstimo de R$ 3,1 milhões do BRB por 30 anos com juros de 3,7% a 4,85% ao ano.

Lula: O BRB é o banco que está sob investigação atualmente por ter comprado R$ 12 bilhões em créditos falsos do Banco Master?

Flávio: Sim, esse mesmo. A prestação inicial era de R$ 18 mil, o que era mais da metade da minha renda de R$ 37 mil mensais, mas minha esposa, dentista, contribuiu com R$ 9 mil mensais. Em julho de 2024, quitei o financiamento, pagando os R$ 3,1 milhões restantes em seis parcelas extras variando de R$ 198 mil a R$ 997 mil.

Lula: Com que recursos?

Flávio: Recursos lícitos, oriundos de minha atuação como parlamentar, empresário e advogado.

Lula: Qual foi a sua atuação como empresário?

Flávio: Fui sócio da loja de chocolates Kopenhagen.

Lula: Aquela que foi investigada por suspeita de lavagem de dinheiro? A loja recebeu mais de 1.500 depósitos em dinheiro vivo, não foi? A suspeita era de que era dinheiro da rachadinha do seu gabinete.

Flávio: O caso foi arquivado. Não provaram nada contra mim.

Lula: Quem foi seu advogado nesse caso?

Flávio: Frederico Wassef.

Lula: Aquele que escondeu Fabrício Queiróz quando era procurado pela polícia?

Flávio: Sim, foi um ato humanitário.

Lula: Muito obrigado, candidato… candidato, o senhor está bem?

Flávio, lívido, não consegue se manter de pé. É amparado pelo mediador. Está prestes a desmaiar. Correria no estúdio. Assessores procuram um médico na plateia. O diretor de TV berra: “Corta! Corta!”. O debate sai do ar.