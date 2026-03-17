Quinze anos junto ao Brasil 247

Estamos juntos praticamente desde o começo. Meu primeiro contato com o Brasil 247, que abrevio em minhas anotações como BR247, se deu por sugestão de um colega de trabalho à época, após saber de minha angústia por não ter um artigo de opinião publicado. Ele me perguntou se eu conhecia o espaço do Leonardo Attuch, disse que eu poderia enviar o artigo para ele e me forneceu o e-mail. Assim o fiz, com cópia para a Gisele Federicce, até ela ir para o governo federal, e já são quase 250 artigos de opinião publicados. Fato a registrar é que aquele colega se tornou um bolsonarista feroz; não se sabe o porquê. Tinha uma postura progressista bem definida, mas, com o tempo, a mudança de postura surpreendeu até membros da família: o que está acontecendo com o tio Bento?

Após a publicação do primeiro artigo, “A extinção de um patrimônio humano”, enviado em abril de 2011 e publicado em 7/5/2011 (https://www.brasil247.com/brasil/a-extincao-de-um-patrimonio-humano), as demais publicações foram políticas, com um lado bem definido, em consonância com os ditames do Brasil 247, pois o jornalismo precisa ser fiel aos fatos e também aos princípios. Poucas vezes não foi publicado o que enviei, creio que mais por perda do timing do assunto do que por falta de espaço ou de aceitação.

Procurando manter o foco em discussões políticas atuais, os artigos são construídos principalmente a partir de cartas enviadas a jornais e revistas e não publicadas. O mosaico nem sempre é costurado da melhor maneira, mas é feito o possível para tornar os textos inteligíveis. Procuro manter o ineditismo, ainda que um ou outro fragmento tenha constituído outro artigo, um deles em meu livro “Transformações na Terra das Goiabeiras”, de 2017.

Houve alguns comentários no site, mas o mais surpreendente foi que o PCO, de um ano para cá, passou a escrever artigos sobre o que escrevi, criticando, desconstruindo e refutando meus argumentos. Respondi a um; outros ainda necessitam da devida atenção.

Os tempos continuam bicudos, e mais uma eleição dura se aproxima. Continuaremos a opinar, combatendo o fascismo disfarçado de extrema direita por aqui. Grato, Leonardo Attuch e equipe do Brasil 247, pelo espaço.