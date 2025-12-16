Ratinho Júnior aparece três pontos à frente de Tarcísio na Quaest

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), deve aparecer com três pontos à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na pesquisa Quaest que será divulgada nesta quarta-feira (17). A informação foi apurada pelo Blog do Esmael junto a fontes bem informadas em Brasília.

Segundo esses interlocutores, Ratinho Júnior surgirá com 13% das intenções de voto, enquanto Tarcísio ficará em 10%. O dado é tratado nos bastidores como decisivo para enterrar, ao menos neste momento, o projeto presidencial do governador paulista.

O resultado esperado é visto como o “prego que faltava no caixão” de Tarcísio, logo após o chamado beijo da morte atribuído à mesma pesquisa, que indicaria estagnação e perda de protagonismo no campo da direita.

Mais cedo, o Blog do Esmael revelou em primeira mão outros números atribuídos à sondagem da Quaest. O presidente Lula (PT) deverá aparecer com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 23%, e Tarcísio, com 10%. No cenário em que o governador paulista é substituído pelo paranaense, Ratinho Júnior alcança 13%.

A expectativa em Brasília é que a confirmação desses dados redesenhe o tabuleiro de 2026. Tarcísio deixaria de ser visto como a principal aposta eleitoral do campo conservador liberal, enquanto Ratinho passaria a ocupar um espaço até então improvável no debate nacional.

Esse movimento já começa a ser percebido pelos oligarcas da Faria Lima. Operadores do mercado avaliam que, diante da fragilização de Tarcísio, o capital político e financeiro pode migrar para o governador do Paraná, considerado mais pragmático e com menor desgaste ideológico.

A pesquisa Quaest será divulgada oficialmente nesta quarta-feira (17). Se os números se confirmarem, a disputa presidencial entra em nova fase, com mudança clara no eixo da direita e impacto direto nas articulações de bastidores.

O que o Blog do Esmael apurou: