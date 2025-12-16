Nunes anuncia apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que apoia a eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido nesta segunda-feira (15), ao comentar o cenário político nacional e as articulações da direita para o próximo pleito.

Questionado se o apoio que daria ao ex-presidente Jair Bolsonaro se estenderia ao filho mais velho, caso este fosse o nome do grupo para a disputa presidencial, Nunes respondeu de forma direta. “Isso vale para o Flávio Bolsonaro, deve ser o projeto, né? Pelo menos o que está posto aqui.”, afirmou o prefeito.

Segundo Nunes, Flávio Bolsonaro terá como principal desafio ampliar o diálogo político para além de seu partido, repetindo uma estratégia semelhante à adotada por ele próprio nas eleições municipais de 2024. “O PL não veio de forma rápida e espontânea. Requereu bastante conversa, muito diálogo. É o que o Flávio vai ter que fazer agora: conversar, aglutinar, dialogar”, disse.

Para o prefeito, a capacidade de articulação será determinante na corrida presidencial. “A gente precisa de ter na presidência pessoas com capacidade de aglutinar. Essa é a grande missão dele, que eu torço para que ele consiga”, acrescentou.

Durante a entrevista, Ricardo Nunes também avaliou o cenário eleitoral de 2026 e afirmou considerar viável uma vitória da centro-direita sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “É muito possível ganhar do Lula”, declarou, ao mencionar a rejeição ao atual presidente e citar críticas à condução da economia, como o aumento de pedidos de recuperação judicial no agronegócio.

Nunes ainda ressaltou a influência política de Jair Bolsonaro, mesmo fora do cargo. “É inegável que o presidente Bolsonaro tem uma grande liderança, um poder gigantesco de mobilização e carisma”, afirmou, ao mencionar o desempenho do PL nas eleições legislativas recentes. Ao mesmo tempo, reconheceu que a rejeição ao sobrenome Bolsonaro é um fator relevante no cálculo eleitoral.

Ao comentar a possibilidade de múltiplos candidatos da direita no primeiro turno, como os governadores Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Ratinho Jr. (PR), o prefeito avaliou que a tendência é de unificação posterior. “Quando chegar o segundo turno, todos vão estar unidos”, afirmou.

Ricardo Nunes também observou que, embora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apareça bem posicionado nas pesquisas, ele nunca se apresentou formalmente como candidato ao Palácio do Planalto. Segundo o prefeito, dentro da família Bolsonaro, Flávio seria o nome com maior capacidade de diálogo com o centro político.

Ao final da entrevista, Nunes reiterou que não pretende disputar as eleições de 2026 e que seguirá à frente da Prefeitura de São Paulo até o término de seu mandato, em 2028.