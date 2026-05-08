O relatório de emprego dos Estados Unidos, o Payroll, divulgado nesta sexta-feira, trouxe um resultado considerado relativamente sólido para a economia americana. Foram criadas 115 mil vagas de trabalho em abril, acima das expectativas mais pessimistas do mercado, que chegaram a projetar apenas 65 mil novos postos. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,3%, enquanto os ganhos salariais vieram um pouco abaixo do esperado, com alta mensal de 0,2%, contra expectativa de 0,3%.

Apesar da desaceleração observada em alguns segmentos específicos, especialmente no setor de tecnologia, que voltou a registrar destruição de empregos, o resultado geral não aponta para um cenário de recessão ou desaceleração abrupta da economia americana. Pelo contrário, trata-se do segundo mês consecutivo com geração líquida de vagas acima de 100 mil empregos, patamar ainda compatível com uma economia resiliente.

O enfraquecimento do mercado de trabalho tech nos Estados Unidos chama atenção, sobretudo após anos de forte expansão das grandes empresas de tecnologia. Ainda assim, os dados gerais seguem indicando uma atividade econômica relativamente robusta, o que reforça a percepção de manutenção dos juros elevados pelo Federal Reserve nos próximos meses. O mercado continua monitorando os desdobramentos políticos e monetários nos Estados Unidos, especialmente diante das incertezas envolvendo a futura condução da política econômica americana.

No cenário internacional, as tensões geopolíticas no Oriente Médio continuam pressionando os preços das commodities energéticas. O petróleo voltou a se aproximar da marca de US$ 100 por barril, impulsionado pelos conflitos e riscos de interrupção logística na região do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. O ambiente segue instável, elevando a volatilidade nos mercados internacionais.

Paradoxalmente, esse cenário tem beneficiado significativamente a economia brasileira. O principal destaque da semana foi o resultado extremamente forte da balança comercial brasileira divulgado ontem. O superávit comercial de abril registrou crescimento de aproximadamente US$ 10 bilhões em relação ao mesmo período de 2025, uma alta de 37%, refletindo sobretudo o avanço das exportações de petróleo, soja, minério de ferro e outras commodities.

As exportações brasileiras somaram US$ 34 bilhões no mês, com crescimento de 14% e registrando o melhor abril da história do comércio exterior brasileiro. Já as importações alcançaram US$ 23 bilhões, alta de 6%, resultando em um superávit extremamente elevado para o período. No acumulado do ano até abril, o Brasil já registra cerca de US$ 25 bilhões de saldo comercial positivo.

Os números acumulados impressionam. As exportações brasileiras já somam US$ 116 bilhões em 2026, enquanto as importações atingem US$ 91 bilhões. O superávit acumulado apresenta crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo boom das commodities e pela forte safra agrícola, especialmente da soja.

O movimento reflete a retomada global dos preços de commodities. Índices internacionais como o CRB, que mede uma ampla cesta de produtos básicos, voltaram a operar próximos das máximas recentes, puxados pela alta do petróleo, dos alimentos e dos metais. Nesse contexto, o Brasil se beneficia diretamente por sua forte inserção exportadora em produtos primários e energéticos.

Além do boom das commodities, o elevado diferencial de juros entre Brasil e economias avançadas continua atraindo forte fluxo de capital estrangeiro. Esse movimento ajuda a explicar a valorização recente do real e a queda do dólar para patamares próximos de R$ 4,00. O país combina atualmente juros elevados, forte entrada de dólares via exportações e melhora dos termos de troca internacionais.

O cenário, entretanto, traz também um importante paradoxo macroeconômico. A alta do petróleo beneficia as contas externas brasileiras, fortalece o real e amplia a entrada de capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo pressiona a inflação doméstica e dificulta o trabalho do Banco Central. As expectativas de inflação no Brasil já se aproximam de 5%, levando a autoridade monetária a manter uma postura cautelosa em relação ao corte de juros. Trata-se, portanto, de um ambiente em que o choque positivo para o setor externo convive simultaneamente com maiores desafios para a política monetária doméstica. Humanidade: transforma guerra, petróleo caro e tensão global em valorização cambial e boom de exportação de soja. Um sistema econômico realmente comprometido com a simplicidade não era uma opção, aparentemente.