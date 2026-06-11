"Tapete Vermelho": Quem é Lina Luz, autora da música sobre Lula que viralizou nas redes (vídeo)

A música que celebra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz referência ao tratamento de chefe de Estado recebido por ele no exterior viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Mas, por trás da composição que emocionou muita gente, existe uma personagem improvável: uma empresária evangélica, criada em uma das regiões mais conservadoras do interior paulista, que hoje vive do outro lado do mundo.

Lina Luz, nome artístico da autora da canção, é na verdade Aline Paula, 39 anos, natural de Bastos, cidade da região de Marília, no interior de São Paulo. Há anos ela mora no Japão, para onde se mudou ao lado do marido, descendente de japoneses, onde o casal administra uma empresa no ramo de alimentação.

Sua trajetória chama atenção justamente pelos contrastes. Nascida e criada em uma região marcada pelo conservadorismo político e religioso, Aline apoia o Partido dos Trabalhadores desde a adolescência. Também foi criada em uma família evangélica e é batizada na Assembleia de Deus Ministério Madureira, denominação liderada pelo pastor Manuel Ferreira e seus filhos, entre eles Samuel Ferreira.

O posicionamento político destoa do perfil predominante do segmento religioso ao qual pertence. Nas eleições presidenciais de 2022, pesquisas indicaram que cerca de 70% dos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro.

Apesar disso, Aline nunca escondeu suas preferências políticas. Sua única ligação direta com o PT, porém, é familiar. O pai foi candidato a vereador em Bastos pela legenda, há muitos anos.

"Fiz essas músicas porque acho importante apoiar Lula neste momento, para evitar que a extrema direita volte ao governo", afirmou.

Antes de se dedicar integralmente aos negócios no Japão, Aline teve uma trajetória na música. Cantou gospel e também outros estilos, chegando a gravar discos. Com o passar dos anos, porém, deixou os palcos para se concentrar na empresa da família.

O retorno à composição aconteceu recentemente. Aos 39 anos, decidiu voltar a escrever músicas depois de assistir às imagens de Lula sendo recebido com tapete vermelho pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em maio de 2026. A recepção oficial ao presidente brasileiro repercutiu amplamente nas redes sociais e na imprensa e serviu de inspiração para a canção que acabou viralizando.

Além da música que circula atualmente, ela também é autora de "13 Completo", composição criada para incentivar o voto na legenda do presidente.

A descoberta da autora aconteceu depois que a influenciadora Ercília Maria publicou uma dublagem da canção. O vídeo alcançou grande repercussão e despertou a curiosidade sobre quem estava por trás da letra.

Quando procurada inicialmente por WhatsApp, Aline fez questão de esclarecer um detalhe importante sobre a produção.

"Eu sou compositora da letra. A música foi criada a partir da minha composição, e a voz foi produzida com auxílio de IA. Eu cantava na igreja, mas hoje não canto mais. Parei há alguns anos para me dedicar ao meu negócio. Meu foco hoje é escrever mensagens e transformar ideias em música", explicou.

Em entrevista por telefone, ela contou que continua surpresa com a repercussão.

"A música continua crescendo muito, e ainda estou recebendo inúmeras mensagens de pessoas dizendo o quanto ela tocou seus corações. Isso tem sido muito especial para mim."

O período de viralização coincidiu com um momento delicado de sua vida pessoal. Pouco depois da explosão da música nas redes, Aline precisou ser internada em razão de uma hemorragia.

Sem perder o humor, comentou o episódio de forma irônica.

"Fiquei doente depois da música. Acho que foi praga dos bolsonaristas", brincou.

O marido, a quem ela se refere carinhosamente como "Feio", também compartilha das convicções políticas da compositora. Ex-pregador em igrejas evangélicas, ele afirma que o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro é incompatível com os princípios do cristianismo.

"Tudo o que ele diz ou faz contraria princípios cristãos", afirma.

Aline conta que o processo de criação das músicas tem forte influência de sua formação religiosa. Para escrever a letra que viralizou, diz ter recorrido à própria fé.

"Abri a Bíblia, me tranquei no estúdio em casa e pedi silêncio total ao meu marido."

Do interior paulista ao Japão, da música gospel às composições produzidas com inteligência artificial, Lina Luz tornou-se, inesperadamente, uma das vozes mais comentadas entre apoiadores de Lula nas redes sociais, e também de adversários. E, ao que tudo indica, pretende continuar transformando suas convicções políticas e religiosas em canções capazes de mobilizar milhares de pessoas.

Veja o vídeo e ouça a música: