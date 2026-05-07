Trump recebe Lula com tapete vermelho na Casa Branca

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, em um encontro bilateral entre os dois chefes de Estado. A recepção foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais pela assessora da Casa Branca Margo Martin.

Veja:

President @realDonaldTrump welcomes President Lula of Brazil to the White House 🇺🇸🇧🇷 pic.twitter.com/rZXMBcEgGH May 7, 2026

Lula chegou à capital dos Estados Unidos na noite de quarta-feira (6) e deve retornar a Brasília ainda nesta quinta. O presidente brasileiro desembarcou acompanhado de uma ampla comitiva formada por ministros e integrantes do alto escalão do governo federal.

A Casa Branca irá transmitir o encontro. Acompanhe:





Integram a delegação brasileira os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública), além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Segundo fontes da diplomacia brasileira citadas pela reportagem, a reunião é vista como um passo importante para normalizar as relações comerciais entre os dois países, especialmente após um período marcado por incertezas econômicas e disputas envolvendo tarifas de importação.

Também participam da missão representantes das áreas econômica e diplomática, além de auxiliares do Palácio do Planalto responsáveis pelo suporte técnico nas discussões bilaterais.

A viagem de Lula aos Estados Unidos vinha sendo negociada desde março, mas acabou sendo adiada devido ao agravamento da guerra no Oriente Médio e ao envolvimento direto dos EUA no conflito. Ainda assim, os dois presidentes mantiveram contato frequente nos últimos meses por meio de telefonemas e declarações públicas sobre a relação entre as duas nações.

Durante uma dessas conversas telefônicas, Lula chegou a manifestar disposição para viajar aos Estados Unidos a fim de realizar um encontro presencial com Trump.

De acordo com a programação preliminar encaminhada ao governo brasileiro, os presidentes devem fazer inicialmente uma breve declaração à imprensa no Salão Oval. Em seguida, Lula e Trump terão uma reunião reservada.

Depois do encontro privado, está prevista uma reunião ampliada entre as delegações dos dois países, encerrando a agenda com um almoço oficial. O cronograma, no entanto, pode sofrer alterações de última hora, segundo autoridades envolvidas na organização do encontro.