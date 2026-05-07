Lula chega à Casa Branca para reunião com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quinta-feira (7) à Casa Branca, em Washington, para uma reunião de trabalho com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. O encontro está previsto para ocorrer às 12h15 no horário de Brasília.

Esta será a segunda reunião presencial entre Lula e Trump voltada à discussão de temas de interesse bilateral. Apesar da relevância política do encontro, a agenda não foi classificada oficialmente como uma visita de Estado, mas sim como uma reunião de trabalho.

Lula desembarcou na capital norte-americana na noite de quarta-feira (6) e deve retornar a Brasília ainda nesta quinta. A viagem vinha sendo articulada desde março, porém acabou adiada em razão do agravamento da guerra no Oriente Médio e do envolvimento dos Estados Unidos no conflito.

Desde o primeiro encontro entre os dois presidentes, realizado em outubro do ano passado na Malásia, Lula e Trump mantiveram contato por meio de telefonemas e declarações públicas sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Em uma dessas conversas, o presidente brasileiro manifestou disposição para viajar aos EUA e realizar um encontro presencial.

A reunião é vista por integrantes da diplomacia brasileira como uma tentativa de avançar na normalização das relações comerciais entre os dois países, especialmente após um período marcado por incertezas econômicas e discussões sobre tarifas de importação.

A comitiva brasileira que acompanha Lula em Washington conta com cinco ministros e o diretor-geral da Polícia Federal. Integram o grupo Mauro Vieira, das Relações Exteriores; Dario Durigan, da Fazenda; Márcio Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Alexandre Silveira, de Minas e Energia; Wellington César Lima e Silva, da Justiça e Segurança Pública; além de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.

Também participam da delegação representantes das áreas econômica e diplomática do governo federal, além de auxiliares do Palácio do Planalto responsáveis pelo suporte técnico das reuniões.

De acordo com a programação preliminar enviada ao governo brasileiro, Lula e Trump devem fazer inicialmente uma rápida declaração à imprensa no Salão Oval. Em seguida, os dois presidentes terão uma reunião reservada. A agenda prevê ainda um encontro ampliado com a participação das delegações e um almoço oficial ao final das atividades.