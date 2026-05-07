Lula agradece Hugo Motta e anuncia que usará PL das Terras Raras como referência para Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou na noite de quarta-feira (6) para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para agradecer a aprovação do PL das Terras Raras. Lula afirmou que utilizará o texto aprovado como referência para o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são da CNN Brasil.

Diálogo e elogios

Durante a conversa, Lula elogiou o relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e destacou a expectativa de uma tramitação rápida no Senado Federal. O presidente reforçou que o governo federal concorda com o conteúdo aprovado na Câmara e pretende usar o projeto como base para tratar da exploração de metais críticos com os EUA.

Objetivo da proposta

Segundo a diplomacia brasileira, o PL das Terras Raras será central na conversa entre Lula e Trump. O texto estabelece regras rígidas para a exploração de minerais críticos, com o objetivo de blindar o país de eventuais pressões externas. A legislação desestimula a exportação de metais brutos e incentiva a produção de produtos manufaturados, gerando emprego e renda, sem aumentar a carga tributária sobre a exportação neste momento.

Próximos passos

A expectativa do governo é que a aprovação no Senado ocorra de forma célere, consolidando o marco legal como instrumento estratégico de negociação internacional. A proposta é vista como um referencial para o posicionamento brasileiro diante de interesses econômicos e comerciais ligados às terras raras, setor considerado estratégico.