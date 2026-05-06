Lula enfrenta desafio geopolítico em encontro com Trump em meio à disputa entre EUA e China

247 - O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (7), coloca o Brasil no centro da disputa geopolítica entre EUA e China. A reunião ocorre em um momento em que o governo brasileiro tenta manter relações simultâneas com seus dois principais parceiros econômicos, sem alinhamento exclusivo a Washington ou Pequim. As informações são da RT Brasil.

Uma das principais preocupações envolve a possibilidade de avanço de uma política externa mais protecionista por parte de Donald Trump, com o lema "America First", o que poderia ampliar tensões comerciais com países que mantêm forte relação com a China. Ao mesmo tempo, o Brasil mantém forte dependência do mercado chinês em setores como agronegócio e mineração, o que limita movimentos mais alinhados exclusivamente aos EUA.

Entre os temas esperados na conversa entre os dois líderes estão possíveis barreiras comerciais e aumento de tarifas dentro de uma nova agenda protecionista estadunidense, divergências sobre políticas ambientais e a agenda climática global, além do posicionamento brasileiro em conflitos internacionais e questões de segurança global.

Estratégia diplomática brasileira

O encontro é descrito como um teste à política externa brasileira de autonomia pragmática, que busca ampliar parcerias internacionais sem romper com blocos estratégicos já consolidados.

O desafio do governo Lula será manter o espaço de negociação com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que preserva a relação com a China, principal parceiro comercial do Brasil.