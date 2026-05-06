Trump liga para Lula antes de reunião nos EUA e governo avalia conversa como amistosa

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes da viagem do líder brasileiro aos Estados Unidos. Segundo o G1, integrantes do governo avaliaram a conversa entre os dois presidentes como amistosa. Durante o telefonema, na sexta-feira (1), Lula afirmou estar à disposição para viajar aos Estados Unidos e realizar um encontro presencial com Trump. O chefe de Estado brasileito viajou nesta quarta-feira (6) rumo a Washington e deverá se reunir com Trump na quinta-feira (7).

De acordo com relatos de pessoas que acompanharam o conteúdo da conversa, o presidente estadunidense demonstrou cordialidade e afirmou admirar a trajetória política de Lula. Trump também teria dito que pesquisou sobre a vida do presidente brasileiro. Lula, por sua vez, destacou que deseja discutir interesses comuns entre Brasil e Estados Unidos, incluindo conflitos internacionais e o papel da Organização das Nações Unidas.

Trump respondeu afirmando que tem interesse em ouvir as opiniões de Lula sobre esses assuntos. Ainda segundo fontes ligadas ao relato da conversa, o presidente estadunidense encerrou o telefonema de forma descontraída ao dizer “I love you” (“eu te amo”, em português) ao presidente brasileiro.

Encontro busca reaproximação entre Brasil e EUA

A reunião entre Lula e Trump é vista por integrantes da diplomacia brasileira como uma oportunidade para reduzir tensões e fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, especialmente após meses de incertezas envolvendo tarifas de importação e divergências diplomáticas.

Entre os temas previstos para o encontro estão discussões sobre o PIX, cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico, além de parcerias em minerais críticos e terras raras. Questões relacionadas à geopolítica na América Latina, ao Oriente Médio e ao papel da ONU também devem integrar a pauta.

Aproximação ganhou força em janeiro

O processo de aproximação entre Lula e Trump ganhou impulso em 26 de janeiro de 2026, quando os dois presidentes conversaram por cerca de 50 minutos por telefone.

Após aquele contato, Lula declarou que pretendia viajar a Washington para uma reunião “olho no olho” com Trump. No entanto, a guerra no Oriente Médio acabou atrasando a definição da agenda oficial.

Desde então, a relação entre os dois governos passou por novos episódios de tensão diplomática. Entre os fatores que ampliaram a complexidade do cenário estão os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, o cancelamento do visto do assessor Darren Beattie e os ruídos envolvendo a prisão e posterior soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem.