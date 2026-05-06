Durigan diz que vai discutir defesa do Pix em viagem aos EUA para afastar "lobby indevido"

247 - A pauta de Lula com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, incluirá comércio internacional, defesa do Pix e cooperação contra o crime organizado, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Durigan afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, que o governo brasileiro pretende tratar da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que também envolve o sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central.

“Há dúvidas sobre o Pix, por exemplo? Estamos à disposição para explicar. O Pix é uma infraestrutura de pagamento pública, que os EUA conhecem e tem algo parecido, eles tem ferramentas parecidas e entendem o que é. Nós precisamos afastar algum lobby indevido em relação ao Pix”, declarou o ministro.

Defesa do Pix será levada à Casa Branca

A fala de Durigan ocorre antes da viagem da comitiva presidencial a Washington. O ministro integrará o grupo que acompanhará Lula nos Estados Unidos, onde o presidente será recebido por Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira.

O Pix entrou no centro da agenda bilateral depois que o governo americano abriu uma investigação comercial contra o Brasil. Segundo Durigan, o Brasil está disposto a apresentar esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema e a reforçar que se trata de uma infraestrutura pública de pagamentos.

A preocupação do governo brasileiro, conforme a declaração do ministro, é evitar que interesses privados influenciem negativamente a percepção sobre o Pix no debate comercial com os Estados Unidos.

Tarifas comerciais também estão na agenda

Além da defesa do sistema de pagamentos, Durigan afirmou que o encontro tratará de temas ligados ao comércio internacional e às tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

“Aumentar a cooperação para combater o crime organizado está na nossa pauta, tratar de tarifa e comercial internacional está na nossa pauta”, completou o ministro.

A discussão ocorre após a Suprema Corte americana derrubar, em fevereiro, o tarifaço de 50% de Trump que atingia produtos brasileiros. Mesmo depois da decisão, o presidente dos Estados Unidos reafirmou que seu governo continuava investigando Brasil e China por supostas práticas comerciais desleais.

A visita de Lula aos Estados Unidos foi acertada em uma conversa telefônica com Trump em janeiro, mas acabou adiada em razão da guerra contra o Irã. O presidente brasileiro tem criticado a ofensiva americana contra o país do Oriente Médio.