Lula terá reunião de trabalho com Trump, seguida de almoço na Casa Branca e coletiva

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na noite desta quarta-feira (6) nos Estados Unidos para cumprir agenda oficial em Washington, onde terá, nesta quinta-feira (7), uma reunião de trabalho com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca.

A programação prevê encontro bilateral entre os dois chefes de Estado, almoço oficial e divulgação de comunicado sobre as conversas. No período da tarde, Lula concederá uma coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil em Washington para detalhar os principais temas discutidos durante a reunião.

Segundo a agenda oficial, Lula chegará à Casa Branca às 12h, no horário de Brasília. Quinze minutos depois, começará a reunião de trabalho entre os presidentes.

Após o encontro, será divulgada uma nota oficial resumindo os principais pontos debatidos pelos dois governos.

Na sequência, Lula e Trump participarão de um almoço oficial na Casa Branca.

Temas estratégicos dominarão encontro

Entre os assuntos centrais da reunião estarão a cooperação econômica e comercial entre os dois países, além de questões estratégicas ligadas à segurança internacional, minerais críticos e cenário geopolítico.

Um dos temas mais relevantes deverá ser a exploração de terras raras e minerais estratégicos no Brasil, especialmente após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.

O tema ganhou importância diante da crescente disputa global por minerais utilizados na produção de baterias, carros elétricos, semicondutores, inteligência artificial, sistemas militares e tecnologias ligadas à transição energética.

O Brasil possui a segunda maior reserva conhecida de terras raras do planeta, atrás apenas da China.

Questões comerciais também deverão entrar na pauta, incluindo tarifas, etanol e debates envolvendo o sistema de pagamentos Pix.

Outro assunto que poderá ser discutido é a possibilidade de os Estados Unidos classificarem organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas, tema que vem sendo debatido por setores da segurança norte-americana.

Guerra no Oriente Médio também estará na pauta

A guerra no Oriente Médio também deverá estar entre os pontos discutidos por Lula e Trump.

O presidente brasileiro vem adotando posicionamentos críticos em relação à escalada militar na região e defendendo maior protagonismo diplomático internacional para um cessar-fogo e negociações de paz.

Também há expectativa em torno de debates sobre organismos multilaterais e a sucessão no comando das Nações Unidas.

Segundo informações diplomáticas, Lula deverá tratar com Trump da candidatura da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da ONU, tema considerado sensível devido ao poder de veto dos Estados Unidos no processo.

Relação bilateral passou por aproximação gradual

A visita oficial vinha sendo negociada desde setembro do ano passado, quando Lula e Trump tiveram um encontro breve durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Em janeiro deste ano, os dois presidentes voltaram a conversar por telefone e acertaram a realização da visita oficial do chefe de Estado brasileiro à Casa Branca.

Inicialmente prevista para março, a viagem acabou sendo adiada em meio à concentração da Casa Branca nas tensões envolvendo o Irã e o cenário do Oriente Médio.

Apesar disso, integrantes do governo brasileiro avaliam que o encontro representa uma oportunidade de fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos em temas econômicos, tecnológicos e geopolíticos.

Confira a programação prevista de Lula em Washington

12h – Chegada de Lula à Casa Branca

12h15 – Reunião de trabalho entre Lula e Donald Trump, seguida de divulgação de comunicado oficial

12h45 – Almoço oficial entre Lula e Trump na Casa Branca

Tarde – Coletiva de imprensa de Lula na Embaixada do Brasil em Washington, ainda sem horário definido