TV 247 logo
      Buscar
      Pedro Benedito Maciel Neto avatar

      Pedro Benedito Maciel Neto

      Pedro Benedito Maciel Neto é advogado, autor de “Reflexões sobre o estudo do Direito”, Ed. Komedi, 2007.

      208 artigos

        HOME > blog

        "Todos nós mudamos, mudaram os tempos, mudou o Brasil, mudou o mundo..."

        Uma reflexão atual sobre o legado político de Brizola, sua rejeição ao radicalismo e a defesa de uma esquerda conectada ao povo brasileiro

        Leonel Brizola (Foto: Reprodução Youtube)

        Acordei cedo no segundo dia desse 2026, liguei a TV e busquei alguma coisa interessante no Youtube, encontrei algumas entrevistas de Brizola, uma delas me impactou muito.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        Antes um pouco de História.

        Leonel de Moura Brizola, filho de lavradores, alfabetizado pela mãe, estudou com dificuldades, prestou o serviço militar, trabalhou como jardineiro, concluiu o cientifico e, aprovado no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tornou-se engenheiro.

        O movimento estudantil o levou à política. Foi deputado estadual, prefeito de Porto Alegre - tendo como vice Maneco Vargas, filho de Getúlio, e governador do Rio Grande do Sul, antes do golpe de 1964, foi obrigado a exilar-se, ficou fora do Brasil por quinze anos no Uruguai, nos EUA e em Portugal; voltou do exilio em 1979.

        Fundou e presidiu o PDT, um partido de viés social-democrata, foi eleito governador do Rio em 1982 e em 1990, o foco dos seus governos foi a educação, exatamente como disse no Canal Livre, construiu os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs.

        Na eleição presidencial de 1989 ficou em terceiro lugar, com uma diferença inferior a 1% em relação a Lula, foi ainda candidato a vice-presidente na chapa com Lula em 1998.

        Eu o avistei no aeroporto de Buenos Aires em 1990, não tive coragem de ir até ele, me pareceu invasivo demais.

        No ano seguinte, como pode confirmar o amigo Edison Cunha, estivemos com ele no apartamento do Jacó, lá no Largo Santa Cruz; o momento foi, como os jovens dizem hoje em dia, “bizarro”, afinal ver e ouvir Jacó Bittar e Leonel Brizola tomando cafezinho na cozinha, era algo impensável.

        Depois os acompanhamos à inauguração de um CIEP em Americana, que tinha como prefeito o Waldemar Tebaldi, o vice era Herb Carlini, hoje no PSB (fomos até Americana de helicóptero, experiência que não recomendo a ninguém, nunca mais cheguei perto de um e voltei de carro com alguém, voltaria a pé na falta de carona).

        Mas voltemos a Brizola e à entrevista à qual eu me referi acima.

        Seu retorno trazia grandes expectativas, todos tinham na memória o líder da resistência de 1961 e 1964, o corajoso governador que encampou empresas multinacionais, como as de energia elétrica e telefonia no Rio Grande do Sul, nos anos 60, sob o argumento de serviço precário, e de fato, o valor simbólico de 1 cruzeiro foi pago pela Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense em 1959, um ato visto como nacionalista e de resistência à dominação estrangeira.

        Contudo, em 1980, uma entrevista ao Programa Canal Livre na Rede Bandeirantes - ancorado por Roberto D'Ávila, da qual participaram nomes como Samuel Wainer, Plinio Marcos e Tarso de Castro -, frustrou os presentes.

        As posições cautelosas de Brizola, logo na abertura do programa, ele disse: “Todos nós mudamos, mudaram os tempos, mudou o Brasil, mudou o mundo, mudamos nós”; o professor Fernando Perroni e o escritor Fernando Moraes, chegaram a afirmar que ficaram decepcionados com as posições do então-ex-governador; a publicitária Maria do Carmo Kosma chegou a dizer que ele perdeu a oportunidade que o programa lhe oferecia, apenas o sociólogo Abdias Nascimento mostrou entusiasmo com a mensagem de Brizola.

        Após dizer que recepcionava as críticas e discordâncias com respeito, Brizola conclui a entrevista de 1980 dizendo: “A mim ninguém fará radicalizar. (...). Um dos grandes erros que cometi e que todos nós da esquerda brasileira cometemos, que foi o de não levar em conta a confiabilidade da classe média; neste país os trabalhadores, as grandes massas marginalizadas que precisam emergir, sair da miséria em que se encontram, não conseguirão realizar o seu projeto, não conseguirão realizar o seu projeto sem ter a confiabilidade, a colaboração da classe média (...), porque nós precisamos rever tudo que fizemos na passado, recolhendo dele o que teve de bom, para construir o nosso pais, a mim ninguém fará radicalizar; é um grande erro, o povo brasileiro não quer radicalismo, o povo brasileiro quer políticos que trabalhem ombro a ombro com ele e não que vivam por aí como liberais, embora falando uma linguagem de esquerda, no fundo querendo construir aparatos, no fundo querendo mandar no povo, ninguém conseguirá fazer desse país, o grande país que sonhamos se não trabalhar juntamente, ombro a ombro, com o nosso povo, é isso que pretendo fazer; radicalismos eu elimino da minha frente... Aliás, existem duas áreas neste país, com as quais eu não quero alianças, sabe quais são? São os comprometidos com o imperialismo e com a pequena-burguesia radicalizada, estas duas áreas eu creio que são nefastas para o desenvolvimento político e democrático do povo brasileiro”.

        Ouvindo a entrevista, quarenta e seis anos depois, muita coisa interessante foi dita, mas o que me causou impacto foi a clareza do velho líder trabalhista, especialmente quando ele diz que o povo brasileiro não quer radicalismo, o povo brasileiro quer políticos que trabalhem ombro a ombro com ele e não que vivam como liberais, embora com discursos de esquerda.

        Compartilho com o leitor do 247 essa minha percepção, os comentários e reflexões sobre a pesquisa.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.