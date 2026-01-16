Transferência para a Papudinha indica que a pena de 27 anos será cumprida

Apesar dos muxoxos de setores da esquerda, que viram nisso “privilégios demais”, e da direita, que entenderam como retaliação devido ao estigma do Complexo da Papuda, a decisão de Alexandre de Moraes de hospedar o ex-presidente golpista em um “apartamento” de 64 metros quadrados, na Papudinha, foi correta e até mesmo sábia.

Na Sala de Estado-Maior da PF, pequena demais, não havia condições para mantê-lo por muito tempo, o que provocaria demandas cada vez maiores dos familiares e de aliados, além de pedidos da defesa por prisão domiciliar.

Agora que ele está muito bem acomodado, em um espaço reservado para quatro pessoas, onde será o único “hóspede”, e com aparelhos para seus exercícios de fisioterapia, além de total assistência médica e visitas periódicas de familiares, não há mais motivo para solicitação de prisão domiciliar.

O novo status, além do mais, é uma garantia de que a pena de 27 anos será integralmente cumprida, o que jamais aconteceu com ex-presidentes em toda a história do Brasil.

Também vale elogiar a lista de livros que ele terá de ler para abater a pena, não de livre escolha dele, mas do ministro. “Ainda estou aqui” é um dos títulos. Espero que “O dia em que conheci Brilhante Ustra” também seja indicado.

Correta e sábia decisão de Alexandre de Moraes!