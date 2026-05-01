Transição ecológica e política de inovação: o papel da FINEP no desenvolvimento econômico brasileiro

A transição para uma economia de baixo carbono tem levado diferentes países a rever suas estratégias de desenvolvimento. Em maior ou menor grau, governos vêm adotando políticas para estimular investimentos em inovação, energia limpa, digitalização e modernização produtiva. O debate deixou de ser sobre a presença do Estado e passou a tratar dos instrumentos mais eficazes para mobilizar capital privado, reduzir riscos tecnológicos e coordenar investimentos em setores estratégicos.

Do ponto de vista da estruturação de instrumentos de fomento à inovação e da execução de políticas industriais, o momento atual representa uma inflexão na trajetória brasileira. Após um período de baixo crescimento, restrições fiscais e retração do investimento público e privado, a retomada de uma agenda produtiva associada à transição ecológica recoloca a inovação no centro da estratégia econômica.

Nos últimos anos, a participação da indústria no PIB diminuiu, enquanto a taxa de investimento permaneceu em níveis modestos. A nova estratégia industrial, vinculada à agenda ambiental, busca combinar reindustrialização, geração de empregos qualificados e redução de emissões, inserindo o país nas cadeias globais da economia verde.

Nesse contexto, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou 13 editais que somam R$ 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis. Os valores serão destinados a empresas de diferentes portes para projetos alinhados à Nova Indústria Brasil, estruturada em seis missões estratégicas.

A principal característica desses editais é a subvenção econômica, isto é, recursos que não precisam ser devolvidos. Na prática, o instrumento permite apoiar projetos que dificilmente obteriam financiamento privado nas fases iniciais, quando o risco tecnológico é elevado e o retorno incerto. A experiência no financiamento à inovação demonstra que, sem compartilhamento de risco pelo setor público, muitas tecnologias estratégicas não avançam até a validação industrial e consolidação comercial.

Segundo dados do MCTI, desde o início da atual gestão até o fim de 2025 foram mobilizados R$ 44,3 bilhões, incluindo contrapartidas privadas, em iniciativas vinculadas à Nova Indústria Brasil. O volume é expressivo, e reforça o papel da FINEP como um dos principais instrumentos de apoio à inovação no país, especialmente na etapa mais sensível do ciclo tecnológico.

A transição ecológica impõe desafios adicionais à estratégia produtiva. Projetos de descarbonização exigem investimentos elevados, desenvolvimento tecnológico intensivo e articulação entre empresas, universidades e instituições financiadoras. A introdução de novas tecnologias energéticas e a adaptação de processos produtivos demandam tempo, escala e segurança regulatória. Nesse arranjo, a FINEP atua principalmente no financiamento à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento tecnológico, complementando bancos públicos e empresas estatais voltadas à infraestrutura e produção.

A efetividade da agenda dependerá da capacidade de transformar diretrizes em projetos concretos, com impacto sobre produtividade e competitividade. O financiamento à inovação é elemento central para viabilizar novas tecnologias, adaptar processos produtivos e fortalecer cadeias industriais compatíveis com a economia de baixo carbono.

Outro aspecto relevante é a distribuição regional dos recursos. A subvenção pode fortalecer ecossistemas locais de inovação, aproximando empresas de universidades e centros de pesquisa e estimulando redes produtivas em diferentes regiões. Essa dinâmica contribui para reduzir desigualdades regionais e ampliar a base produtiva nacional, promovendo maior diversificação econômica.

A articulação com a Nova Indústria Brasil busca integrar instrumentos financeiros, tecnológicos e regulatórios em uma estratégia de modernização produtiva. Trata-se de uma aposta na inovação como eixo da reindustrialização, associando competitividade, sustentabilidade e autonomia tecnológica.

O novo ciclo de subvenções é uma oportunidade relevante para fortalecer setores estratégicos e ampliar a capacidade tecnológica das empresas brasileiras. A experiência internacional indica que políticas consistentes de apoio à inovação, quando articuladas, previsíveis e acompanhadas de avaliação contínua, tendem a gerar efeitos estruturais sobre produtividade, competitividade e dinamismo industrial. Mais do que ampliar o financiamento, o desafio está em consolidar uma arquitetura institucional capaz de sustentar a transição produtiva ao longo do tempo. Se bem executada, a integração entre política industrial e agenda ambiental poderá não apenas modernizar cadeias produtivas, mas redefinir o papel do Brasil nas novas fronteiras tecnológicas globais.