Trump aperta o garrote também contra a Groenlândia e a Europa

Na terceira semana de janeiro, o gelo polar ártico daquela ilha gigantesca se deslocou para a alpina Davos e esquentou o debate no Fórum Econômico Mundial, relegando os temas da pauta a um nível quase secundário. Além disso, mostrou um ponto de forte tensão entre Washington e seus aliados ocidentais e enfraqueceu as simpatias da extrema-direita em relação ao seu referente na Casa Branca.

Desde 1979, a Groenlândia, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de superfície — 81% sob gelo — funciona como um país autônomo dentro do Reino da Dinamarca. Colonizada por povos nórdicos da Islândia no final do século X, após um período de controle norueguês, passou para as mãos dinamarquesas no século XVIII, uma relação que dura até hoje. Em 2009, conquistou autonomia, com direito à gestão judicial, policial e de recursos naturais, deixando nas mãos da Dinamarca a responsabilidade das relações exteriores e da segurança.

Centro do debate no Fórum Econômico Mundial

Já em Davos, na terça-feira, 20 de janeiro, o presidente francês Emmanuel Macron e a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lideraram a tematização da crise groenlandesa, colocando o conceito de uma Europa "independente" no centro de suas declarações.

A soberania e a integridade desse território autônomo dinamarquês são inegociáveis, enfatizou von der Leyen, embora deixem a porta aberta para uma possível colaboração com os Estados Unidos para decidir sobre seu futuro. Por outro lado, alertou, as sobretaxas tarifárias propostas por Trump como retaliação a países europeus que defendem a soberania territorial da Groenlândia constituem um "erro". E prometeu uma resposta europeia "firme, unida e proporcional", ao mesmo tempo em que destacou a amizade que une a União Europeia aos Estados Unidos. Dias antes, o presidente dos EUA havia ameaçado oito países do Velho Mundo – que mobilizaram uma pequena tropa para a ilha – com tarifas mais altas caso não lhe cedessem a Groenlândia.

Von der Leyen antecipou a intenção de fortalecer a segurança no Ártico em colaboração com a Groenlândia, a Dinamarca e os Estados Unidos. Por sua vez, Macron, no mesmo dia do Fórum, defendeu perante as grandes potências uma resposta europeia que não é de forma alguma "tímida" em um mundo onde "a lei dos mais fortes parece reinar".Um dia depois, na quarta-feira, dia 21, em um discurso tão tedioso quanto repetitivo e definitivamente "eleitoreiro", Trump tematizou em primeira pessoa e com atitudes e um tom de capataz do mundo, suas próprias aspirações em relação ao território groenlandês, "aquilo que é apenas um grande pedaço de gelo". Embora tenha assegurado que não usaria violência para apropriar-se dela, reiterou em vários momentos de seu desabafo improvisado que os Estados Unidos deveriam receber a ilha como reconhecimento da Dinamarca, da Europa e da OTAN. Algo como uma demonstração de gratidão por parte de seus aliados por tudo o que o poder americano tem feito por décadas em favor deles e sem pedir nada em troca. Em outras palavras, na concepção de Trump, a maior ilha do mundo faria parte do preço justo a ser pago a Washington como contraprestação pela assistência político-militar dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial até o presente.Incapaz de esconder um certo tom de impotência em seu argumento, Trump terminou com um tom entre decepcionado e ameaçador, afirmando que, se receber a Groenlândia, "os Estados Unidos vão agradecer", mas que, se não o fizerem, "os europeus vão se lembrar", ou seja, vão se arrepender. Possivelmente, dessa forma, tentava tacitamente sugerir a possibilidade de uma retaliação adicional, com tarifas alfandegárias mais onerosas sobre mercadorias europeias exportadas para os Estados Unidos. Ou até mesmo o colapso de certas alianças políticas e militares entre Washington e Bruxelas.Horas após seu discurso em Davos, o presidente realizou uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, descrito por ambos como "muito útil". Nessa reunião havia uma fumaça branca e um quadro para um eventual acordo futuro sobre a Groenlândia teria sido avaliado. Em troca, Trump anunciou que está recuando em sua decisão de impor sanções tarifárias aos oito países europeus que ele havia "sancionado" dias antes.As próximas semanas nos permitirão entender melhor os possíveis caminhos. Em particular, para entender se o capricho anexionista do chefe da Casa Branca foi satisfeito – total ou parcialmente – por seus aliados europeus. Ou se o anúncio desse pré-acordo foi então uma saída elegante para não voltar a Washington de mãos vazias. A verdade é que, no "caso da Groenlândia", houve uma primeira ruptura importante na relação entre Trump e seus aliados europeus. E nem mesmo, neste caso, as ameaças de novas tarifas – com consequente impacto econômico sobre os produtos europeus de exportação – tiveram efeito direto sobre a posição europeia em relação à soberania territorial da Groenlândia. Contexto de uma escalada

Apenas duas semanas antes da abertura do Fórum, vários países europeus decidiram se unir contra as aspirações expansionistas de Trump. França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido anunciaram conjuntamente seu apoio à Dinamarca diante da escalada dos EUA. "A Groenlândia pertence ao seu povo. Cabe à Dinamarca e à Groenlândia decidir, e somente a elas", enfatizaram seus respectivos líderes. A maior ilha do mundo, argumentaram com firmeza, "faz parte" da Organização do Tratado do Atlântico Norte assim como os Estados Unidos. Por outro lado, lembraram Trump de que os Estados Unidos continuam intimamente ligados a Copenhague por meio de um acordo de defesa.

"A segurança no Ártico", acrescentaram, "continua sendo uma prioridade fundamental para a Europa e é crucial para a segurança internacional e transatlântica" e que, como "o Reino da Dinamarca, incluindo a Groenlândia, faz parte da OTAN, tal segurança deve ser garantida coletivamente, em cooperação com aliados da OTAN, incluindo os Estados Unidos". Por outro lado, e fundamentalmente, os signatários da declaração insistem que "os princípios da Carta das Nações Unidas, em particular a soberania, a integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras" devem ser respeitados pois constituem "princípios universais", que eles não deixarão de defender.

As alianças sofremAs forças de centro e de direita representadas pelos partidos populares e liberais – historicamente dispostas a defender compromissos políticos com Washington – controlam, junto com a socialdemocracia, o Partido Verde e a esquerda, a maioria dos 720 assentos no Parlamento Europeu.

Como resultado das tensões geradas pelas aspirações dos EUA sobre a Groenlândia, esses partidos começaram a se distanciar de Washington porque consideram essencial e inegociável o respeito à soberania territorial de cada Estado europeu e da própria União Europeia.

Além disso, para esses setores, na medida em que os Estados Unidos ameaçam apropriar-se da Groenlândia com base em sua própria segurança e da "segurança global", estão validando e reforçando a tendência para intervenções ou conflitos semelhantes, atuais ou potenciais, tanto na Europa Oriental quanto no Oriente Médio e na Ásia. Em outras palavras: a lei do mais forte do Ocidente legitima uma lei da selva similar em outras regiões do mundo, correndo o risco de destruir a já frágil ordem multilateral e sua maior referência, as Nações Unidas e suas instituições.

A extrema direita nas cordasNo caso específico dos partidos e forças da extrema-direita europeia, a questão da Groenlândia os confronta com um problema ainda maior. Embora eles venham expressando profundas simpatias por Washington desde o retorno de Trump à presidência – coincidindo com seus surtos nacionalistas, com o controle de fronteiras, com a política anti-imigração e definições contra as diversidades – uma possível agressão contra a soberania territorial europeia os coloca contra a espada e a parede.

Segundo a edição digital de 21 de janeiro do Corriere della Sera, a primeira-ministra italiana de extrema-direita Giorgia Meloni está adotando a abordagem mais diplomática possível, convencida de que deve haver espaço para um acordo abrangente entre a Dinamarca, a União Europeia e os Estados Unidos sobre a exploração da Groenlândia. No entanto, sustenta, a desescalada não pode ser alcançada sem antes passar das ameaças mútuas para uma mesa de diálogo. Por outro lado, Meloni recebeu elogios diretos e indiretos, por exemplo, do Presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, por fazer algo que exigiu muita coragem: "ligar para Trump e dizer à Casa Branca que isso está errado". A Itália é uma das seis signatárias da declaração conjunta que exige que Washington respeite a soberania territorial da Dinamarca e da Groenlândia.

Quanto à extrema-direita francesa, na quarta-feira, 21 de janeiro, o canal de televisão TF1 comentou que Jordan Bardella, líder do Agrupamento Nacional daquele país, durante uma sessão do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, instou a França e a União Europeia a "mostrarem força" contra Trump e sua "chantagem tarifária". A crise diplomática com os Estados Unidos levou essa força a reconsiderar sua posição em relação a Trump. Segundo a TF1, estamos diante de um modelo desconfortável, já que a “Agrupação Nacional nunca escondeu sua admiração e afinidade com as ideias de Donald Trump; no entanto, nos últimos meses, o presidente dos EUA tornou-se mais difícil de apoiar devido às suas crescentes ameaças e ataques contra a França e a União Europeia". Contra todos os prognósticos, a TF1 conclui: "a atual crise transatlântica está mudando o cenário político da extrema-direita, forçando o partido de Jordan Bardella e de Marine Le Pen a reconsiderar suas doutrinas". Bardella, que também é eurodeputado, afirmou enfaticamente que "a chantagem tarifária que usa a soberania de um Estado europeu é inaceitável. Ou reagimos com a firmeza que essa chantagem exige, ou desaparecemos".

Na Alemanha, há apenas um ano, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) celebrou a vitória de Trump. Foi a época em que a AfD flertava com Elon Musk, então o homem forte do governo do novo presidente dos EUA. Hoje, a AfD critica a intervenção dos EUA na Venezuela e suas ameaças contra a Groenlândia, acaba de comentar o jornal suíço Le Temps. O artigo argumenta que "A vergonha é palpável em Alternativa para a Alemanha". Levou dez dias para a liderança do partido comentar oficialmente sobre o sequestro do presidente venezuelano por tropas americanas, em 3 de janeiro, assim como as ameaças de Trump contra a Groenlândia. Mas, para surpresa de todos, de repente começaram a questionar tudo isso.

Por sua vez, Alice Weidel, a principal líder do partido, disse, em Berlim, na segunda semana de janeiro: "[Trump] quebrou uma promessa fundamental de campanha: não interferir nos assuntos de outros Estados. Ele precisa explicar isso aos seus eleitores". Seu colega Tino Chrupalla foi além, equiparando a posição de Trump sobre a Groenlândia a "métodos dignos do Velho Oeste". E Markus Frohnmaier, chefe de relações internacionais da Aliança, ratificou o apoio à soberania nacional da Dinamarca e da Groenlândia. Segundo Le Temps, ele declarou: "São os próprios dinamarqueses e groenlandeses que decidirão seu futuro".

Embora o futuro da Groenlândia permaneça incerto, ele se tornou um ponto importante na agenda de dissidência entre os aliados históricos ocidentais. Explodiu alianças, amizades, simpatias. Mostrou um sistema internacional rachado. Isso causou um choque no centro e na direita continental. Significou um verdadeiro tsunami para uma parte importante da extrema-direita europeia em ascensão. Todos os custos colaterais de uma crise que deixa feridas e, acima de tudo, aprofunda a desconfiança em ambos os lados do Atlântico.

Tradução: Rose Lima