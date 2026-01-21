'É nosso território', diz Trump sobre Groenlândia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que a Groenlândia deve ser considerada território norte-americano, ao tratar do tema durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos. A declaração, feita diante de uma plateia de líderes políticos e econômicos, foi apresentada por Trump como parte de uma estratégia de segurança nacional e internacional dos Estados Unidos. A fala ocorreu em um pronunciamento amplo, no qual o presidente dos Estados Unidos abordou economia global, política energética e relações internacionais.

Antes de entrar diretamente no tema, Trump adotou um tom informal ao perguntar ao público se gostaria que ele comentasse sobre a Groenlândia, arrancando risos da plateia. Em seguida, afirmou que havia cogitado deixar o assunto fora do discurso, mas que isso poderia gerar avaliações negativas. Logo depois, passou a defender de forma direta sua posição.

Ao criticar a Dinamarca, Trump declarou que o país europeu não teria capacidade suficiente para proteger a Groenlândia. Segundo ele, a ilha tem relevância estratégica central para os Estados Unidos e para a segurança internacional. “Nós precisamos dela para a segurança nacional estratégica e para a segurança internacional. Essa enorme ilha desprotegida é, na verdade, parte da América do Norte. É nosso território”, afirmou.

O presidente dos Estados Unidos também declarou que, em sua avaliação, nenhuma outra nação além dos EUA teria condições de garantir a segurança da Groenlândia. Com base nisso, anunciou sua intenção de iniciar conversas formais sobre o futuro do território. “Estou buscando negociações imediatas para, mais uma vez, discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos”, disse.

Ao longo do discurso em Davos, Trump reforçou sua visão de que os Estados Unidos são o principal motor da economia global. “Os EUA são o motor econômico do planeta. Quando a América cresce, o mundo inteiro cresce”, afirmou, acrescentando que outros países acompanham os ciclos econômicos norte-americanos, tanto de expansão quanto de retração.

Trump também fez críticas à situação da Europa, dizendo que algumas regiões do continente “já não são mais reconhecíveis”. Segundo ele, políticas de energia verde e migração em massa teriam prejudicado o desempenho europeu, embora não tenha apresentado dados para sustentar essa avaliação. Ainda assim, afirmou desejar que a Europa e o Reino Unido tenham sucesso econômico.

No campo energético, o presidente dos Estados Unidos destacou uma mudança de postura em relação à energia nuclear. Disse que antes via o setor com preocupação, mas que os avanços tecnológicos tornaram a fonte mais segura e viável economicamente. “Estamos entrando fortemente no mundo da energia nuclear, com bons preços e com muita segurança”, declarou, reiterando críticas frequentes à energia eólica.

Trump também comentou sobre a Venezuela, afirmando que o país teria um desempenho econômico “fantástico” sob controle dos Estados Unidos após o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Segundo ele, grandes empresas do setor petrolífero estariam prontas para atuar no país. Trump elogiou ainda a administração conduzida pela presidente interina Delcy Rodríguez, dizendo que houve cooperação com autoridades norte-americanas após o fim de um ataque não detalhado, o que teria levado à abertura de negociações.

As declarações sobre a Groenlândia, no entanto, foram o ponto mais sensível do discurso, ao reafirmar uma posição que desafia acordos internacionais e reacende tensões diplomáticas, especialmente com a Dinamarca e parceiros europeus.