Em Davos, Trump fala em acordo com a Venezuela para "dividir" receitas do petróleo

247 - Os Estados Unidos vão dividir com a Venezuela os benefícios da venda de 50 milhões de barris de petróleo que Caracas prometeu após a remoção de Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira (21) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acrescentando que isso tornaria o Caribe mais rico ao longo dos próximos seis meses.

“A Venezuela foi um lugar incrível por tantos anos, mas depois tomou rumos errados com suas políticas... agora tem problemas, mas estamos ajudando, e esses 50 milhões de barris [de petróleo], nós vamos dividir com eles, e eles vão ganhar mais dinheiro do que ganharam em muito tempo”, disse Trump durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

O presidente acrescentou que a Venezuela terá um desempenho “fantástico” e que espera que o país arrecade mais dinheiro nos próximos seis meses do que nas últimas duas décadas.

Trump disse ainda que, "quando o ataque terminou, eles disseram: vamos fazer um acordo".